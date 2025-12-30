Şeyma Subaşı gözaltına alındı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor!

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye Genelkurmay Başkanı Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti

Başkan Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile ortak açıklama

Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal 1,7 milyon kullanıcıyı aştı