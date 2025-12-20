Son dakika: Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı

Başörtüsü takarak başörtüsünü aşağılayan bir video paylaşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Övüç başörtüsü takarak paylaştığı video ile kamuoyunda büyük tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan Övüç ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yürütülen soruşturma önceki günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Övüç'ün paylaşımındaki sözleriyle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa ve nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Murat Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Murat Övüç, ifadesinde; "Videoyu uçakta bulunduğum sırada çektim. Omzumdaki şalı başıma örterek, 'ne mi yapsam yakışır kız, bak buyur' dedim. Sadece şaka amaçlı yaptım. Ben de inançlı bir aileden geliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.