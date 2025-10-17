Raporda, bu kişilerin numunelerinde kokain, MDMA (ecstasy), ketamin ve THC (esrar türevi) gibi maddelere rastlandığı, bazı örneklerde ise psikiyatrik ilaç etken maddelerinin bulunduğu belirtildi.

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise; Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklandı. Söz konusu ilaçlar arasında diazepam, alprazolam, venlafaksin, sertralin ve risperidon gibi yeşil reçeteyle temin edilen maddeler bulundu.

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.