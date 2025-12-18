PODCAST CANLI YAYIN
Kan ve saç örneği alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic, ve İrem Sak serbest bırakıldı

Kan ve saç örneği alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic, ve İrem Sak serbest bırakıldı

Son dakika haberi! Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şafak baskınının Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanması sonrası gelmesi "köstebek" iddialarını gündeme getirdi. Bu kapsamda aralarında Melisa Döngel, Yusuf Güney, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Mümine Senna Yıldız ve Danla Bilic'ten kan ve saç örneği alındı. 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Bunlar da Var

Ordu Ünye'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Ordu Ünye'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Adıyaman Kahta’da ölümlü traktör kazası! - Video
Adıyaman Kahta’da ölümlü traktör kazası! - Video
Önce kaçırdı sonra attı | HATTRİCK: Çaykur Rizespor 3 - 1 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu
Önce kaçırdı sonra attı | HATTRİCK: Çaykur Rizespor 3 - 1 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu
GOL: Çaykur Rizespor 1 - 0 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu
GOL: Çaykur Rizespor 1 - 0 Gaziantep FK | Halil Dervişoğlu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle