Son dakika haberi! Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şafak baskınının Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanması sonrası gelmesi "köstebek" iddialarını gündeme getirdi. Bu kapsamda aralarında Melisa Döngel, Yusuf Güney, Şeyma Subaşı ve Yusuf Güney'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Mümine Senna Yıldız ve Danla Bilic'ten kan ve saç örneği alındı. 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.