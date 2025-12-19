PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Akif Ersoy'un ardından Veyis Ateş! Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni ifade verdi

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, polis eşliğinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne getirildi. 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ateş, adliyeden ayrıldı. Ateş'in, gözaltına alınan diğer isimler gibi Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yaptıracağı öğrenildi.

Son dakika haberleri... Mehmet Akif Ersoy'un ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ifadeye getirildi

UYUŞTURUCU TESTİ YAPTIRACAK

İfadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılan Ateş'in, gözaltına alınan diğer isimler gibi Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yaptıracağı öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alındığı anlar.Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alındığı anlar.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere uyuşturucu soruşturması medyaya uzandı. 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık tarafından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında dosyada gizli tanık, bilgi sahibi beyanlarının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyan verdikleri belirtildi.

UYUŞTURUCU PARTİLERİNİN SONU İYİ BİTMEDİ

Sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı. Ayrıca şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer aldı. Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulandı

Medyadaki zehirli yapı! Eski Habertürk GYYsi Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylarMedyadaki zehirli yapı! Eski Habertürk GYYsi Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar

