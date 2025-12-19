Haberler Güncel Videoları Göksun yine sallandı: Kahramanmaraş’ta 4.2’lik deprem!

Göksun yine sallandı: Kahramanmaraş’ta 4.2’lik deprem!

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 17:00

Yazı Boyutu

AFAD’ın son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kahramanmaraş Göksun ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD'dan alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi merkezli saat: 16.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika olarak duyurduğu depremin yerin 10,82 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. Depremin il merkezinden de hafif hissedildiği, olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.



Daha önce büyük afeti yaşayan vatandaşlar, küçük depremlerde de korku yaşadıklarını söyledi.