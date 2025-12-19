PODCAST CANLI YAYIN
Göksun yine sallandı: Kahramanmaraş’ta 4.2’lik deprem!

Göksun yine sallandı: Kahramanmaraş’ta 4.2’lik deprem!

AFAD’ın son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kahramanmaraş Göksun ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi merkezli saat: 16.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın son dakika olarak duyurduğu depremin yerin 10,82 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. Depremin il merkezinden de hafif hissedildiği, olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

Daha önce büyük afeti yaşayan vatandaşlar, küçük depremlerde de korku yaşadıklarını söyledi.

Bunlar da Var

GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle