Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti

Fatih Altaylı ve Gökalp İçer

Öte yandan Gökalp İçer'in, CHP'ye yakın Fatih Altaylı ve "Onlar TV" ekibine sponsorluk yaptığı, İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu Umut Şenol'la ortak olduğu ve MASAK'ın tespit ettiği şüpheli para transferleri yaptığı ortaya çıktı.

Kara para işlerinden gelen parayla gazetecileri fonlayan Gökalp İçer'insuçlarından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada yargılanıyor.