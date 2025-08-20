PODCAST CANLI YAYIN

Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti

ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer’in verdiği aşırı dozda kokain nedeniyle komalık olan, geçtiğimiz perşembe günü de beyin ölümü gerçekleşen Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti. Çelebi'nin ölümüyle İçer hakkında devam eden uyuşturucu temini ve kasten öldürmeye teşebbüs soruşturmasının seyri değişebilir.

ICRYPEX'in patronu Gökalp İçer'in verdiği aşırı dozda kokain nedeniyle komalık olan, geçtiğimiz perşembe günü de beyin ölümü gerçekleşen Avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi.

Bilindiği üzere ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer uyuşturucu temini ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.

Çelebi'nin ölümünün soruşturmanın seyrini değiştireceği ifade ediliyor.
Gökhan İçer ve Göksu ÇelebiGökhan İçer ve Göksu Çelebi


AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCUYLA KOMALIK OLDU

Olay, 14 Temmuz 2025'te İstanbul Sarıyer Kireçburnu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Göksu Çelebi birlikte kokain kullandı.

Aşırı dozda uyuşturucu sonrası fenalaşan Çelebi, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç avukat, günlerce canıyla cebelleşti. Geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen Çelebi, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fatih Altaylı ve Gökalp İçerFatih Altaylı ve Gökalp İçer


Öte yandan Gökalp İçer'in, CHP'ye yakın Fatih Altaylı ve "Onlar TV" ekibine sponsorluk yaptığı, İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu Umut Şenol'la ortak olduğu ve MASAK'ın tespit ettiği şüpheli para transferleri yaptığı ortaya çıktı.
ICRYPEXin kurucusu Gökalp İçer akıllara cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan ABDli milyarder Epsteinı getirdiICRYPEXin kurucusu Gökalp İçer akıllara cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturan ABDli milyarder Epsteinı getirdi


Kara para işlerinden gelen parayla gazetecileri fonlayan Gökalp İçer'in "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Şantaj", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada yargılanıyor.

ICRYPEX Ceo’su Gökalp İçerin kirli dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı! 154 milyon dolarlık para trafiği | İBB ile bağlantı var mı?ICRYPEX Ceo’su Gökalp İçerin kirli dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı! 154 milyon dolarlık para trafiği | İBB ile bağlantı var mı?

Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçerin kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçerin kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?

