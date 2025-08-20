Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti

ICRYPEX'in patronu Gökalp İçer'in verdiği aşırı dozda kokain nedeniyle komalık olan, geçtiğimiz perşembe günü de beyin ölümü gerçekleşen Avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi.
Bilindiği üzere ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer uyuşturucu temini ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.
Çelebi'nin ölümünün soruşturmanın seyrini değiştireceği ifade ediliyor.
Bilindiği üzere ICRYPEX'in kurucusu Gökalp İçer uyuşturucu temini ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.
Çelebi'nin ölümünün soruşturmanın seyrini değiştireceği ifade ediliyor.
AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCUYLA KOMALIK OLDU
Olay, 14 Temmuz 2025'te İstanbul Sarıyer Kireçburnu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Göksu Çelebi birlikte kokain kullandı.
Aşırı dozda uyuşturucu sonrası fenalaşan Çelebi, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç avukat, günlerce canıyla cebelleşti. Geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen Çelebi, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Öte yandan Gökalp İçer'in, CHP'ye yakın Fatih Altaylı ve "Onlar TV" ekibine sponsorluk yaptığı, İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklu Umut Şenol'la ortak olduğu ve MASAK'ın tespit ettiği şüpheli para transferleri yaptığı ortaya çıktı.
Kara para işlerinden gelen parayla gazetecileri fonlayan Gökalp İçer'in "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Şantaj", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada yargılanıyor.