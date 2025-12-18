GAİN soruşturması genişletiliyor! 3 kişi tutuklandı | Ünlü sunucu Okan Karacan hakkında karar

Video içerik platformu Gain Medya'ya dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

Okan Karacan ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

SUNUCU OKAN KARACAN GÖZALTINDA

Sabah saatlerinde GAİN Medya soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan da gözaltına alınmıştı.

Okan Karacan (Foto: Takvim.com.tr)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Edinilen son bilgilere göre ise gözaltına alınan Okan Karacan ile Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Okan Karacan sağlık kontrolüne getirildi!

3'ÜNE TUTUKLAMA TALEBİ

GAİN Medya soruşyurmasında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın için tutuklama talep edildi.

Okan Karacan hakkında ise adli kontrol talep edildi.

TUTUKLANDILAR

GAİN soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'a sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Okan Karacan hakkında ise adli kontrol kararı çıktı.

(Soldan sağa) Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu ifade edilen açıklamada, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020'de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi'nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024'te şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi verildi.

Bu devirden önce ve sonra 19 Nisan 2024-22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak'ta 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldığı aktarılan açıklamada, 29 Kasım 2024'teki genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı tespitlerine yer verildi.