Simav ve Sındırgı'daki binlerce deprem neye işaret ediyor? Volkanbilimci Karaoğlu "Santorini'ye benziyor" diyerek uyardı

Prof. Dr. Özgür Karaoğlu, Balıkesir Sındırgı ve Kütahya Simav’da yaşanan depremlerin önemli bir bölümünün bilinen fay hatlarının dışında meydana geldiğine dikkat çekerek, bu durumun Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlerle dikkat çekici benzerlikler taşıdığını söyledi. Peki bu benzerlik ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Volkanotektonik alanında çalışmalar yürüten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve volkan bilimci Karaoğlu nisan ayından itibaren Kütahya'nın Simav ilçesinde 4 bin 400'e yakın, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ise 23 bin civarında deprem meydana geldiğini söyledi.

O iller risk altında: Simav fayı nereden geçiyor? İşte MTA deprem haritası

DEPREMLER DAR BİR ALANA SIKIŞTI

Çok dar alana sıkışmış iki deprem bölgesi gördüklerini kaydeden Karaoğlu, "Sındırgı bölgesinde depremler, yaklaşık 30 kilometreye 20 kilometrelik bir alanda meydana geliyor. Yaklaşık 5 ila 15 kilometre derinlikte gerçekleşiyor. Depremlerin çoğu tabii çok küçük depremler, 2 büyüklüğündeki depremler. Çok azı 3 ve üzeri depremler." diye konuştu.

Özgür Karaoğlu Kütahya ve Balıkesir'deki sismik hareketliliği Santorini'deki depremlerle ilişkilendirdi (Foto:AA)Özgür Karaoğlu Kütahya ve Balıkesir'deki sismik hareketliliği Santorini'deki depremlerle ilişkilendirdi (Foto:AA)

SİMAV'DA DA BENZER TABLO: FAY HATLARI DIŞINDAKİ DEPREMLER ÖNE ÇIKIYOR

Karaoğlu, Simav'da da benzer bir durumun olduğunu fakat oradaki depremlerin 10 ila 20 kilometrelik dar bir alanda oluştuğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada bölgenin tektonik yapısına baktığımızda bir Simav Fayı var. Bu Simav Fayı'nı kesen Gelenbe Fayı var. En önemli husus, Sındırgı'daki depremlerin çoğunun fay düzlemleri üzerinde gerçekleşmemesidir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün ve biz akademisyenlerin tespit ettiği fayların dışında, özellikle güney kesimde meydana gelmesi oldukça önemli. Saha çalışmalarımızda neredeyse yeni kırık olmamış gibi görünüyor. Zaten yeni kırık oluşumlarında 6,4 veya 6,5'in üzerindeki depremler beklenir. Burada 6,1 gibi depremler olsa da çok fazla öyle bir yüzey kırığı falan olduğunu göremiyoruz."

Sındırgı ve Simav çok sayıda sismik hareketlilik ile dikkat çekiyor Sındırgı ve Simav çok sayıda sismik hareketlilik ile dikkat çekiyor

ÇEKME KUVVETİ VE NORMAL FAYLANMA ETKİLİ

Özgür Karaoğlu, bölgede çoğunlukla kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir çekme kuvvetiyle gelişen normal fay bileşeni olarak gördükleri depremlerin gerçekleştiğini vurguladı.

MAGMATİK ZONLAR TESPİT EDİLDİ

Karaoğlu, Sındırgı'nın güneyindeki alanları kapsayacak şekilde 2012-2024 yılları arasında tomografi çalışması gerçekleştirdiklerine değinerek, bu çalışma sonucu 5 ila 12 kilometrelik derinliklerde birtakım magmatik zonların varlığını tespit ettiklerine dikkati çekti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve volkan bilimci Karaoğlu (Foto: AA)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve volkan bilimci Karaoğlu (Foto: AA)

JEOTERMAL VE AKIŞKAN HAREKETLİLİĞİ

"Simav Grabeni" olarak tabir edilen çöküntü havzasının batısına doğru jeotermal veya soğuk akışkan suların yüzeyin ilk 1-2 kilometre altında olduğuna dikkati çeken Karaoğlu, şunları ifade etti:

Yaptığımız çalışmalarda depremlerin dağılımı ile kinematiklerine baktığımızda ve dünyadaki diğer depremlerle karşılaştırdığımızda, özellikle karşımızda Santorini çok güzel bir örnek. Yılın başında Santorini'deki deprem faaliyetlerine benzer bir şekilde, burada da binlerce çok küçük deprem meydana geliyor. Yeni bir magma yerleşiminin meydana geldiğini, şu ana kadar özellikle yanal yönde hareket eden bu yerleşimin hem sıcaklık hem de yer değiştirmeye bağlı yarattığı stresten kaynaklı buradaki akışkanları etkileyebileceğini ve burada zaten var olan fayları bir şekilde harekete geçirdiğini görüyoruz

MAGMA HAREKETLERİ DEPREMLERİ TETİKLİYOR

Karaoğlu, Simav Fayı'nın güney kesiminde fay hatları dışında depremler olduğuna değinerek, "Yüzde 90-95 depremler burada oluyor. Burası batıda da Gelenbe Fayı ile sınırlanıyor. Burada magmanın hareketiyle kendine yer açma çabası, fay olmayan yerlerde depremler oluşturuyor. İkinci olarak da magmanın akışkanlara etkisiyle burada var olan fayları tetikleyerek, bu depremleri meydana getiriyor." ifadesini kullandı.

Sındırgı yine sallandı: 4.9 büyüklüğünde deprem
Sındırgı yine sallandı: 4.9 büyüklüğünde deprem

UZUN SOLUKLU DEPREM FIRTINALARI

Magma hareketiyle ilgili depremler incelediğinde çok büyük depremler oluşmadığının görüldüğünü dile getiren Karaoğlu, "Bu depremlerin uzun soluklu olarak devam ettiğini görüyoruz. En yakın örneğimiz, Santorini örneğinde olduğu gibi. Burada da son 25 yılda en az üç kere 8-10 yılda bir magma yerleşiminden kaynaklı deprem fırtınaları yaşanmıştır." diye konuştu.

