Güllü’nün ölümünde para iddiası! Milyonluk BES ve sigorta dosyası açıldı

Tuğberk ve Tuğyan Gülter’in, anneleri Güllü’nün 2009’dan beri devam ettirdiği BES’teki parasını ve hayat sigortası poliçelerini çektikleri iddia edildi. Şarkıcının kardeşleri tarafından gelen miras şikayeti cinayet soruştumr asına eklendi.

Türkiye, şarkıcı Güllü'nün gizemli ölümüyle sarsıldı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sanatçının 2009 yılından itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı ve ölümüne kadar devam ettirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) paranın çocukları Tuğberk ve Tuğyan tarafından çekildiği iddia edildi. Güllü'nün ayda 4 milyon lira gelir elde ettiği, bunu da BES'e ara ödemelerle eklediği öğrenildi. Güllü'nün mirası nedeniyle öldürüldüğünü düşünen ablası Kader Tut ile erkek kardeşi Raşit Günyer avukatları aracılığıyla soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dosyaya giren dilekçeye göre, milyonları bulan bu paranın çekilmesinin ardından 2023'te Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'in lehtar olduğu 4 farklı hayat sigortasının da yaptırıldığı, bu poliçelerden birinin poliçeler ifşa olduktan iptal edildiği, diğer 3 poliçenin de tahsili için müracaat edildiği ortaya çıktı. Başsavcılık, şikayeti Güllü'nün cinayet dosyasıyla birleştirdi.

ŞİRKETLERLE TEMAS EDİLDİ
Güllü'nün hesaplarını ve sigorta poliçelerinden ne kadar para çekildiğiyle ilgili bankalara ve sigorta şirketleriyle yazışma yapıldı. Bankalardan gelecek cevap cinayetin nedeniyle ilgili araştırmalara ışık tutacak. Savcılığa sunulan dilekçeye göre, Güllü'nün çocukları tarafından annelerinin ölümünden 4 gün sonra sigorta şirketine müracaat edildi. 1 hafta sonra da sigorta şirketi veraset ilamı ve diğer belgeleri istedi. Çocuklar bu belgeleri de sigorta şirketine gönderdi.


SEVGİLİSİNE DÜŞÜŞTEN ÖNCE PENCEREYİ GÖSTERMİŞ


Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayetten 5 saat önce sevgilisi Kervan'la görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı. Odadaki pencerenin Tuğyan tarafından Kervan'a gösterildiği anlar soruşturma dosyasına girdi.


ESKİ EŞ AZMETTİRDİ İDDİASI

Dilekçeye göre eski eş Gürol Gülter, Güllü'nün kardeşlerine maddi ve manevi zararlar verdi. Bu nedenle ölüm olayının meydana gelişinde azmettiren ve planlayan kişi olduğu, diğer şüphelileri de planlı şekilde öldürme olayının içine katan kişi olduğu dile getirildi.

Haber: Abdurrahman Şimşek

