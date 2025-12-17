Bilal Erdoğan’dan net açıklama! “Hainler” sözüm FETÖ’yeydi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, bir programda sarf ettiği "Cumhurbaşkanımızın arkasında daha güçlü dursaydık, bugün biz çok daha güçlü olurduk. Bugün İsrail soykırım yapamazdı. Biz Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık şu İsrail şu soykırımı yapamazdı" sözlerinin ardından sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına ve eleştirilere A Haber ekranlarında yanıt verdi: Benim oradaki kastım özellikle milletçe... Milletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamı üzerinden olması gereken asgari destek. Cumhurbaşkanı dışarıda Türkiye'nin tamamının menfaatlerini temsil ediyor. Orada Cumhurbaşkanımızın arkasında durmayı özellikle vurguluyorum" dedi. "Hainler" ifadesiyle muhalefeti değil FETÖ'yü kastettiğini belirten Bilal Erdoğan, millet desteğinin dış politikada Türkiye'nin sözünün tesirini artırdığını belirtti.

