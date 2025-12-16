Bahisle mücadelede yeni dönem: TBMM'den gençleri koruyan düzenleme yolda

Bahis reklamlarına yönelik yasak için düğmeye basıldı.

Son dönemde kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan ve reşit olmayanlar arasında da yaygınlaştığı tespit edilen bahis faaliyetlerine karşı, yasal düzenleme hazırlıkları hız kazandı.

ÜÇ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA YAPIYOR

Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, bahis reklamı yasaklanacak.

Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.

Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.