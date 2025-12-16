Bahisle mücadelede yeni dönem: TBMM'den gençleri koruyan düzenleme yolda
Bahisle mücadelede yeni adım geliyor. TBMM'ye sunulması planlanan yeni kanun teklifiyle beraber artık alkol ve sigaradaki reklam yasağı bahis için de uygulanacak, bahis reklamları tamamen kaldırılırken 15–18 yaş grubunun erişimi sıkı önlemlerle engellenecek. İşte detaylar...
Bahis reklamlarına yönelik yasak için düğmeye basıldı.
Son dönemde kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan ve reşit olmayanlar arasında da yaygınlaştığı tespit edilen bahis faaliyetlerine karşı, yasal düzenleme hazırlıkları hız kazandı.
ÜÇ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA YAPIYOR
Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.
İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, bahis reklamı yasaklanacak.
Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.
Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.
YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMARLA MÜCADELE
Türkiye bir süredir yasa dışı bahis ve sanal kumara ilişkin yaşanan son gelişmeleri konuşuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında birçok futbolcu ve bazı yöneticiler tutuklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu ise adı bahise karışan çok sayıda futbolcuya çeşitli sürelerde men cezaları verdi.