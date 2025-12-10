Haberler

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar TL’ye el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis operasyonu için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında, “showbahis.com” adlı yasa dışı bahis platformunu işleten suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizler sonucunda, örgütün hesap hareketlerinde toplam 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 Türk Lirası yasa dışı servet tespit edildi. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirildi. Örgüt liderinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. 11 adet araca, 3 adet taşınmaza (gayrimenkul), 265 adet banka hesabına el konuldu.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025

