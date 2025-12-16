Yasa dışı bahis tanıtımına geçit yok! Ticaret Bakanlığı 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi

Fotoğraf (AA) İNSTAGRAM'DA YAYIN YAPIYORLAR Reklam Kurulu'nun erişim kararı aldığı hesapların tamamı Instagram'da da yayın yaparken, takipçi sayıları milyonları bulan hesaplar BTK tarafından engellenmeye başladı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr) LÜKS ARABALARLA POZ VERİYORLAR Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre hesap sahiplerinden Tuna İpek isimli kişi konumunu sosyal medyada Dubai olarak etiketlerken, kişinin lüks arabalar ve özel uçaklarla yapılan seyahatlere ait çekilmiş fotoğraflarını kendi kişisel sosyal medyasından paylaştığı görüldü. Bu kişiler vatandaşları yasadışı kumar oynatan sitelere yönlendirerek binlerce ailenin mağduriyetine sebep oluyor.

Fotoğraf (AA) EKONOMİYE MALİYETİ 40 MİLYAR DOLAR Yeşilay'a göre kumarın ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 40 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yasadışı kumar ile mücadele kapsamında bir eylem planı hazırlanıyor. Konunun güvenlik boyutunda ise Emniyet ve istihbarat birimlerinin yanı sıra yargı ve MASAK Başkanlığı da titizlikle çalışıyor.

Fotoğraf (AA) YASADIŞI BAHİSE 419 BİN SUÇ DUYURUSU

Türkiye Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen uluslararası standartlara uyum kapsamında teknik yeterliliği arttırma ve uygulama etkinliğini güçlendirmeye yönelik önemli ilerleme kaydetti. Haziran 2024'teki FATF Genel Kurulu'nda gri listeden çıkan Türkiye, yasadışı bahisle mücadele için yoğun çaba sarf ediyor. Yasadışı işlem bilançosuna göre; 2024'te ertelenen işlem tutarı 2,2 milyar lira iken, 2025 Ocak-Kasım döneminde bu tutar 4,5 milyar liraya yükseldi. Böylece MASAK tarafından şüpheli görülen 4,5 milyar TL'lik işlem bloke edilmiş oldu. Ayrıca, 2024'te 232 bin 899, 2025 Ocak-Kasım döneminde ise 76 bin 187 internet sitesine erişim engellendi.