Yasa dışı bahis tanıtımına geçit yok! Ticaret Bakanlığı 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi
Yasadışı bahis ve kumar reklamlarıyla binlerce aileyi mağdur eden, lüks yaşam paylaşımlarıyla dikkat çeken yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Ticaret Bakanlığı, adli süreçlerin de başlatıldığını açıkladı.
Yasadışı bahis ve kumarla etkin şekilde mücadele sürerken, bu kez vatandaşları yasadışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli kararı alındı. Hesapların sahiplerine bakıldığında Instagram hesaplarında lüks arabalarla çekilmiş fotoğraflar paylaştıkları görüldü. Söz konusu hesapların sahipleri vatandaşları yasadışı kumara yönlendirirken yüz binlerce ailenin mağdur olmasına sebep oluyor.
15 HESAP ENGELLENDİ
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantıda yasadışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldı. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada yasadışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelenin sürdürüldüğüne işaret edilirken, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yasadışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasadışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasadışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK
Açıklamada, Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasadışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun, özellikle genç kesimlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı.
İNSTAGRAM'DA YAYIN YAPIYORLAR
Reklam Kurulu'nun erişim kararı aldığı hesapların tamamı Instagram'da da yayın yaparken, takipçi sayıları milyonları bulan hesaplar BTK tarafından engellenmeye başladı.
LÜKS ARABALARLA POZ VERİYORLAR
Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre hesap sahiplerinden Tuna İpek isimli kişi konumunu sosyal medyada Dubai olarak etiketlerken, kişinin lüks arabalar ve özel uçaklarla yapılan seyahatlere ait çekilmiş fotoğraflarını kendi kişisel sosyal medyasından paylaştığı görüldü. Bu kişiler vatandaşları yasadışı kumar oynatan sitelere yönlendirerek binlerce ailenin mağduriyetine sebep oluyor.
EKONOMİYE MALİYETİ 40 MİLYAR DOLAR
Yeşilay'a göre kumarın ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 40 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yasadışı kumar ile mücadele kapsamında bir eylem planı hazırlanıyor. Konunun güvenlik boyutunda ise Emniyet ve istihbarat birimlerinin yanı sıra yargı ve MASAK Başkanlığı da titizlikle çalışıyor.
YASADIŞI BAHİSE 419 BİN SUÇ DUYURUSU
Türkiye Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen uluslararası standartlara uyum kapsamında teknik yeterliliği arttırma ve uygulama etkinliğini güçlendirmeye yönelik önemli ilerleme kaydetti. Haziran 2024'teki FATF Genel Kurulu'nda gri listeden çıkan Türkiye, yasadışı bahisle mücadele için yoğun çaba sarf ediyor. Yasadışı işlem bilançosuna göre; 2024'te ertelenen işlem tutarı 2,2 milyar lira iken, 2025 Ocak-Kasım döneminde bu tutar 4,5 milyar liraya yükseldi. Böylece MASAK tarafından şüpheli görülen 4,5 milyar TL'lik işlem bloke edilmiş oldu. Ayrıca, 2024'te 232 bin 899, 2025 Ocak-Kasım döneminde ise 76 bin 187 internet sitesine erişim engellendi.
YURTDIŞI SAĞLAYICILARA DA ENGEL
2025 yılı Mayıs ayından itibaren sanal kumar ve yasadışı bahis sitelerine oyun veya içerik sağlayan küresel içerik/oyun sağlayıcılarının sunucu ve bağlantı adreslerine erişim engeli getirilmeye başlandı. 2025 Mayıs-Kasım döneminde 12 bin 308 adet sunucu adresi ile kumar ve yasadışı bahis sitelerine reklam ve yönlendirme yapan 1.692 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı.
EYLEM PLANI UYGULANIYOR
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre sosyal medya platformları üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlar hakkında içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine başlandı. Bugüne kadar 419 bin 158 adet sanal kumar ve yasadışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulunuldu. Yasadışı bahis faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla eylem planı uygulamaya konuldu.