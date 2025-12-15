PODCAST CANLI YAYIN
Gülşah Durbay'a belediye önünde son görev!

Gülşah Durbay'a belediye önünde son görev!

Kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için belediye önünde tören düzenlendi. Törene binlerce Manisalı katıldı.

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Durbay'ın vefatı Manisa'da büyük üzüntüye neden olurken, Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenen törene binlerce Manisalı katıldı. Vatandaşlar, Durbay'a son görevlerini yerine getirmek için belediye binası önünde toplandı.

Bunlar da Var

Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!
Avustralya'da plajda saldırı: Çok sayıda ölü var!
Avustralya'da plajda saldırı: Çok sayıda ölü var!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle