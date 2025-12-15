Gülşah Durbay'a belediye önünde son görev!

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Durbay'ın vefatı Manisa'da büyük üzüntüye neden olurken, Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenen törene binlerce Manisalı katıldı. Vatandaşlar, Durbay'a son görevlerini yerine getirmek için belediye binası önünde toplandı.