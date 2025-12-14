PODCAST CANLI YAYIN
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Manisa Şehir Hastanesi'nde 14 gündür tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti. 1 Aralık tarihinde kolon kanseri tedavisi nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavisine Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak devam edilen Manisa’nın ilk kadın Belediye Başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybettiği açıklandı. 37 yaşındaki Durbay’ın ölüm haberi vatandaşları yasa boğdu. Haziran ayında da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

