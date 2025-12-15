Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki kritik Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Külliye'de toplanacak. Toplantının ana gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz’de seyir güvenliği, terör örgütü SDG ile ilgili süreç ve ekonomideki son gelişmeler yer alacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek.
Kabine toplantısı bugün!
Toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra iç güvenlik ve ekonomi başlıklarının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
Kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi öngörülüyor. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların ve Karadeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırılar sürerken seyir güvenliğine ilişkin alınabilecek tedbirlerin masada olacağı belirtiliyor.
SDG'NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYONU
Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören ve uygulamaya girmesi için yıl sonuna kadar süre tanınan 10 Mart mutabakatı oluşturacak. Bu kapsamda, 6 Aralık'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, 11 Aralık'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Şam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlere ilişkin bilgilerin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabineye sunulması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Kabine toplantısında "Terörsüz Türkiye" süreci de değerlendirilecek. Meclis'te bu kapsamda kurulan komisyona AK Parti'nin raporunun önümüzdeki hafta sonuna kadar sunulmasının planlandığı, rapora ilişkin değerlendirmelerin ve silah bırakma sürecine dair sahadan gelen istihbari bilgilerin ele alınacağı ifade ediliyor.
EKONOMİDE SON DURUM
Toplantının bir diğer başlığı ise ekonomi olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler başta olmak üzere, ekonomideki son gelişmeler kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.