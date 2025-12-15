Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki kritik Kabine bugün toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada

Kabine toplantısında "Terörsüz Türkiye" süreci de değerlendirilecek. Meclis'te bu kapsamda kurulan komisyona AK Parti 'nin raporunun önümüzdeki hafta sonuna kadar sunulmasının planlandığı, rapora ilişkin değerlendirmelerin ve silah bırakma sürecine dair sahadan gelen istihbari bilgilerin ele alınacağı ifade ediliyor.

Ekonomik gelişmeler masada

EKONOMİDE SON DURUM

Toplantının bir diğer başlığı ise ekonomi olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler başta olmak üzere, ekonomideki son gelişmeler kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.