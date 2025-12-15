Devlet Bahçeli'den "Türkçeyi korumak stratejik sorumluluktur" mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu özel günün kökü mazinin derinliklerine uzanan ve istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihsel yürüyüşünü idrak etmeye imkân sunduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türkçenin korunmasının milli varlığın devamı açısından stratejik bir sorumluluk taşıdığını belirterek, dilin gelecek nesillere güçlü ve sahih bir miras olarak aktarılması gerektiğini vurguladı.

Devlet Bahçeli, AA

TÜRKÇE MEDENİYET TASAVVURUNU YANSITIYOR

Türk dilinin millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini canlı tutan ve kültürel sürekliliği sağlayan temel bir unsur olduğuna dikkat çeken Bahçeli, Türkçenin geniş bir coğrafyada taşıdığı anlam dünyasına işaret etti.

Bahçeli mesajında,

"Altaylar'dan Balkanlar'a, Hazar havzasından Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyası; birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkçenin tarihsel derinliğinin ve ifade gücünün korunmasının önemine vurgu yapan Bahçeli, "Bu itibarla, Türkçenin tarihsel derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek; onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır"

değerlendirmesinde bulundu.