PODCAST CANLI YAYIN

Devlet Bahçeli'den "Türkçeyi korumak stratejik sorumluluktur" mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkçenin yozlaşmadan ve anlam kaybından uzak tutulmasının kültürel sürekliliğin teminatı ve milli varlığın korunması açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Devlet Bahçeli'den "Türkçeyi korumak stratejik sorumluluktur" mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkçenin korunmasının milli varlığın devamı açısından stratejik bir sorumluluk taşıdığını belirterek, dilin gelecek nesillere güçlü ve sahih bir miras olarak aktarılması gerektiğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu özel günün kökü mazinin derinliklerine uzanan ve istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihsel yürüyüşünü idrak etmeye imkân sunduğunu ifade etti.

Devlet Bahçeli, AADevlet Bahçeli, AA

TÜRKÇE MEDENİYET TASAVVURUNU YANSITIYOR

Türk dilinin millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini canlı tutan ve kültürel sürekliliği sağlayan temel bir unsur olduğuna dikkat çeken Bahçeli, Türkçenin geniş bir coğrafyada taşıdığı anlam dünyasına işaret etti.

Bahçeli mesajında,
"Altaylar'dan Balkanlar'a, Hazar havzasından Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyası; birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkçenin tarihsel derinliğinin ve ifade gücünün korunmasının önemine vurgu yapan Bahçeli, "Bu itibarla, Türkçenin tarihsel derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek; onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır"
değerlendirmesinde bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı başladı! Terörsüz Türkiye ve asgari ücret masada
Güllü'nün ölümünde Sultan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'dan tehdit: "Ben yanarsam ikimiz de yanarız"
Borsa İstanbul
Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor
Terörsüz Türkiye'de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti | Hangi konular masada?
Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına şaşı bakan CHP'ye Boraltan tepkisi: Karabağ'da tekrarladılar!
Türk Telekom
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Sydney’de Müslüman mezarlığına nefret saldırısı: Domuz kafaları bırakıldı
Ekranda pornografiye geçit yok! RTÜK'ten HBO MAX ve “Jasmine” isimli yapıma inceleme: Sapkınlığın başrolünde Asena Keskinci
Öcalan'dan SDG ve Kandil'e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi'ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında
NYT'nin İstanbul iddiası! Büyük deprem yakın mı? Uzmanlar açıkladı: "Yanılıyorlar"
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya alçak kumpas: Sahte yazışmalarla 40 milyon istediler!
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay gözyaşlarıyla uğurlandı
Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıklara kritik yazı: Adli emanetler için 5 yeni tedbir uygulanacak
Dünya Suriyeli Ahmed'i konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahu'nun Yahudi algısı çöktü
Mehmet Akif Ersoy'un tacizlerini Kenan Tekdağ'ın kararttığı ortaya çıktı: Spikerlere işten çıkarma tehdidi
Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek