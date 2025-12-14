Başkentte uzun süredir gündemde olan Esenboğa Havalimanı metro hattına ilişkin son gelişmeleri paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmaların 2026 yılı içinde başlatılacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bugüne kadar yapılan metro yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu, "Toplamda 15 milyar liralık iş gerçekleştirdik, bunun sadece 6 milyar lirasını almış olduk. Bu rakamlarla mevcut işlemlerimizi mahsuplaşmış olduk." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Esenboğa Metrosu'nda ilk kazma 2026'da!

ESENBOĞA METROSUNDA GÜZERGAH DEĞİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz

GARDAN HAVALİMANINA AKTARMASIZ ULAŞIM İMKANI SAĞLANACAK

Esenboğa Havalimanı'na ulaşacak metro projesi kapsamında artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, "İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Yeni güzergâh, Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacak. Böylece YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlanacak." dedi.