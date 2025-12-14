Bakanlıktan başkente dev ulaştırma yatırımı: Esenboğa Havalimanı metrosunda detaylar netleşti
Esenboğa Havalimanı Metrosu’na ilişkin detaylar netleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başlangıçta Kuyubaşı’ndan aktarmalı olarak planlanan hattın YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandığını açıkladı. Toplam 36 kilometre uzunluğunda projelendirilen metro hattının, YHT Gar–Kuyubaşı–Esenboğa Havalimanı güzergâhında inşa edileceği belirtildi. Projenin yapım çalışmalarına 2026 yılında başlanması hedefleniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bugüne kadar yapılan metro yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu, "Toplamda 15 milyar liralık iş gerçekleştirdik, bunun sadece 6 milyar lirasını almış olduk. Bu rakamlarla mevcut işlemlerimizi mahsuplaşmış olduk." ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Esenboğa Metrosu'nda ilk kazma 2026'da!
ESENBOĞA METROSUNDA GÜZERGAH DEĞİŞTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bakan Uraloğlu şunları söyledi:
İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz
GARDAN HAVALİMANINA AKTARMASIZ ULAŞIM İMKANI SAĞLANACAK
Esenboğa Havalimanı'na ulaşacak metro projesi kapsamında artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, "İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Yeni güzergâh, Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacak. Böylece YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlanacak." dedi.
36 KİLOMETRELİK HAT 12 İSTASYONLA HİZMET VERECEK
YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nı 36 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hat kapsamında; YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazit Üniversite olmak üzere 12 istasyon bulunacak." açıklamasında bulundu.
PROJE BAŞTAN SONA YENİLENDİ: İLK KAZMA 2026'DA VURULACAK
Yalnızca güzergâhın değil, aynı zamanda istasyon giriş-çıkış yapıları, istasyon yerleşimleri, plan-profil çizimleri ve diğer işletmesel kriterlerin de revize edildiğini aktaran Uraloğlu, "Projenin ulaşım sistemine entegre biçimde, en fizibıl ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yapıya ulaşması için kapsamlı bir çalışma yürüttük. Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
ANKARA'DA RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 103 KİLOMETREYİ AŞTI
Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara'ya Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatlarıyla toplam 44,5 kilometre yeni hat inşa ettiklerini belirtti. Söz konusu hatların yanı sıra 36 kilometrelik Sincan-Kayaş arasındaki 36 kilometrelik hattı modernize ederek vatandaşın hizmetin sunduklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak raylı sistem hat uzunluğunu 103 kilometrenin üzerine çıkardık."