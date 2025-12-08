Ülkenin hem en köklü liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi'nde akran skandalı büyüyor. İddiaya göre 9'uncu sınıftaki erkek öğrenciler kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli ve tacizle tehdit eden bir liste hazırladı.



Bunun üzerine 11'inci sınıf öğrencileri 9'uncu sınıf öğrencilerini darp etti. Kız öğrenciler ise yaşananları aktardı.



"Bu yaşadığımız olaylar buz dağının sadece görünen yüzü. Büyük tedirginlik yaşıyoruz" deyip şu ifadeleri kullandı: Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındıkça, hiçbirimiz güvende değiliz. Bizlerin uğradığı mağduriyet telafi edilemeyecek kadar derin ve ağırdır.