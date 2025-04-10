Yatay geçişte "durumum yok" diyen İmamoğlu'nun o dönem İMAŞ'tan yüklü hissesi çıktı: TAKVİM belgesine ulaştı

FETÖ kolejinin inşaatı için 1994'te karar alınmış (Takvim.com.tr)
NİSAN 1994… FETÖ KOLEJİNİN İNŞAATI İÇİN GÖREV TAKSİMİ… TOPLANTIDAKİ İSİMLER HASAN VE EKREM İMAMOĞLU
İMAŞ'ın sırasıyla 1995, 2009, 2012 yıllarında da sermaye artırımı yaptığı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer aldı. 1994'ten sonra şirketin ortaklık yapısında değişiklikler görüldü. Yine aynı yıl yapılan İMAŞ Genel Kurul Toplantısı'nda Gülbahar Hatun Koleji'nin inşaatı ile ilgili karar alındı.
İmamoğlu'nun aile şirketi İMAŞ'ın 1997'de açtığı Gülbahar Hatun Koleji 2016'ya kadar FETÖ'ye hizmet verdi (Takvim.com.tr)
Bilindiği üzere Gülbahar Hatun Koleji, FETÖ'nün Türkiye'deki ilk özel okullarından biri olma özelliği taşıyor.
Trabzon Akçaabat'ta 1997'de açılan okul, 2016'ya kadar hizmet etti. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sonrası 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyetleri sona erdi.
İMAŞ'ın Gülbahar Hatun Koleji'nde 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yapılan polis aramasından bir kare (Takvim.com.tr)
Kolejin ismi daha sonraki süreçte FETÖ davalarına da konu oldu. Resmi evraklarda ve ifade tutunaklarında "FETÖ'nün Trabzon'daki Gülbahar Hatun Koleji" olarak geçti.
15 Temmuz öncesi kayyum kararı alan İMAŞ, 15 Temmuz'dan sonra kapanış ilanı verdi.