Yatay geçişte "durumum yok" diyen İmamoğlu'nun o dönem İMAŞ'tan yüklü hissesi çıktı: TAKVİM belgesine ulaştı

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Takvim.com.tr, yolsuzluktan tutuklanan, usulsüzlükten diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı usulsüz yatay geçişle ilgili çok çarpıcı bir belgeye ulaştı.



"DURUMUM YOK" DİYORDU... HİSSE SAHİBİ ÇIKTI



1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne sunduğu forma bizzat el yazısıyla "Ekonomik durumum iyi değildir" yazan İmamoğlu'nun aynı yıl kurulan İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nde (İMAŞ) hisse sahibi olduğu ortaya çıktı.





Bu bağlamda Takvim.com.tr, Ticaret Sicil Gazetesi'nde İMAŞ'ı mercek altına aldı.



İMAŞ'ın 1990 tarihli ana sözleşmesinde şirket kurucusu Hasan İmamoğlu'nun 2 milyon liradan 20 hisse, Ekrem İmamoğlu'nun 500 bin liradan 5 hisse sahibi olduğu tespit edildi.



Diğer hisselerin aile üyeleri arasında taksim edildiği gözlemlendi.