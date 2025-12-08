Başkan Erdoğan'dan şehit Emre Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Emre Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çekmeköy'de operasyon esnasında çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Albayrak'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
NE OLMUŞTU?
Bugün sabah 07.30 sularında emniyet ekipleri tarafından Çekmeköy'de bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Hain saldırıyı düzenleyen aynı aileden 3 kişiden 1'i etkisiz hale getirilmiş diğer 2 kişi ise yakalanmıştı.