Türkiye'den otonom gökyüzü hamlesi 'Savuran!' Havalimanları yerli dijital zırhla korunacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sivil havalimanlarını kuş sürüleri ve FPV dron tehditlerine karşı koruyacak yerli otonom hava savunma sistemi “Savuran Projesi”ni duyurdu. Yapay zeka, sensör füzyonu ve iki farklı müdahale dronundan oluşacak sistem, hem kuş kaynaklı riskleri hem de yüksek hızdaki dron saldırılarını tespit edip etkisiz hale getirecek.

Türkiye'den otonom gökyüzü hamlesi 'Savuran!' Havalimanları yerli dijital zırhla korunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin havalimanlarında kuş ve birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerine karşı kendi otonom sistemini geliştireceğini duyurdu.

SAVURAN PROJESİ İLK KEZ TANITILDI

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılıkta güvenliği en üst seviyeye taşımak için planlanan 'Savuran Projesi' hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde sivil havalimanları için yüksek hassasiyetli bir hava savunma sistemi ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

YERLİ YAPAY ZEKA DESTEKLİ HAVA GÜVENLİK SİSTEMİ

Yeni projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, projenin, sivil havalimanları başta olmak üzere kritik tesislerin korunmasını amaçladığını belirterek, "Savuran Projesi; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zeka ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli bir hava güvenlik sistemidir. Bu sistem hem kuş kaynaklı riskleri hem de FPV dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek" dedi.

İKİ AYRI DRON PLATFORMU GELİŞTİRİLECEK

Proje kapsamında biri kuş sürülerinin yönlendirilmesi/uzaklaştırılması, diğeri ise FPV dronlara karşı etkili müdahale olmak üzere iki ayrı dron platformu geliştirileceğini dile getiren Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

Uzun süre havada kalabilen ve yüksek frekanslı/ultrasonik akustik caydırma sistemleri taşıyan Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Dronu ile kuş sürüleri güvenli şekilde pist ve yaklaşma koridorlarından uzaklaştırılacak. Bu platform, çevresel ve insani etkiler gözetilerek tamamen ölümcül olmayan yöntemlerle çalışacak. Yüksek hızlara ulaşabilen ve etkili önleme yöntemlerine sahip bir müdahale dronu geliştiriyoruz. Bu platform; otonom görev yürütme, güvenli iniş/eve dönüş modları ve gerektiğinde güvenli alanda kendini imha kabiliyetlerine sahip olacak

Havalimanlarında drone tehlikesi artık 'Savuran' projesiyle korunacakHavalimanlarında drone tehlikesi artık 'Savuran' projesiyle korunacak

7/24 İZLEME VE OTONOM MÜDAHALE KAPASİTESİ

7/24 çalışacak sistemin radar, termal ve optik kameralar ile RF sensörlerinden gelen verileri birleştiren sensör füzyonu yapısı sayesinde aynı anda çok sayıda hedefi izleyebileceğini bildiren Uraloğlu, "Yapay zeka destekli tehdit sınıflandırma modeli sayesinde de FPV dronları analiz edebilecek; kritik durumlarda otomatik uyarı verecek ve insan-onaylı ya da otonom modda müdahale gerçekleştirebilecek" dedi.

