Rüşvet paraları özel kasada

İmamoğlu Suç Örgütü’nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya çantalarla para taşıdığı iddia edildi. Döviz bürolarının örgütün emanetçisi olduğu, CHP delegelerinin rüşvet paralarıyla satın alındığı belirtildi...

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" (İSÖ) iddianamesinde İBB İştirakleri Kültür A.Ş ve Medya A.Ş üzerinden yapılan vurguna yönelik çarpıcı bir ifade yer aldı. Kültür AŞ eski Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın 2 yıl boyunca şoförlüğünü yapan Orhan Cevahiroğlu, örgüt yöneticilerinin haftada iki gün toplantı yaptıklarını ve bu toplantıların ardından çantalar içerisindeki paraların ya banka hesaplarına ya da Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına götürdüklerini itiraf etti. Cevahiroğlu, bu çantaları bazen Taşkın'ın taşıdığını söyledi.

Taç Döviz'in -1. katında bulunan kasalarda toplam 46 milyon dolar, 50 milyon Euro, 40 adet külçe altın ve 150 kg gümüş ele geçirildi.

RÜŞVET GÜZERGAHI

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesi kabul edildi. Kültür A.Ş. eski genel müdürü Serdal Taşkın'ın şoförü Orhan Cevahiroğlu, rüşvetin rotasını anlattı: Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Necati Özkan, Murat Kapki ve Fatih Keleş, Beylikdüzü'ndeki restoranda buluşurdu. Gizli toplantılar sonrası Ongun ve Taşkın, içi para dolu çantalarla çıkardı. Bu çantalar bazen Nişantaşı'na, bazen de Kapalı Çarşı'daki dövizcilere taşınırdı.

