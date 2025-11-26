Külliye'de MGK Toplantısı sona erdi: Yazılı açıklama yapılması bekleniyor
MGK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. 2 saat 15 dakika süren kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor...
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
MGK SONA ERDİ
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. MGK Toplantısı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.Başkan Erdoğan başkanlığında MGK toplandı
GÜNDEM YOĞUN
Devletin güvenlik mimarisini şekillendiren kritik toplantı, her ay olduğu gibi bu ay da yoğun bir gündemle gerçekleştiriliyor.
Saat 16.25'te başlayan toplantıda bölgesel gelişmeler, iç güvenlik başlıkları ve milli savunma alanındaki güncel değerlendirmeler masada olacak.
İMRALI MESELESİ MASADA
MGK'nın en önemli gündem maddelerinden biri, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda devam eden süreç olması bekleniyor...
Kurul, TBMM heyetinin İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin siyasi ve güvenlik boyutlarını derinlemesine ele alacak.