Külliye'de MGK Toplantısı sona erdi: Yazılı açıklama yapılması bekleniyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

MGK SONA ERDİ

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. MGK Toplantısı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan başkanlığında MGK toplandı

GÜNDEM YOĞUN

Devletin güvenlik mimarisini şekillendiren kritik toplantı, her ay olduğu gibi bu ay da yoğun bir gündemle gerçekleştiriliyor.