BAE casusları Türkiye’de yakalandı! Savunma sanayi verilerini toplamaya çalışmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bir GSM firmasından temin ettiği numarayla sahte profiller üzerinden, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personel hakkında biyografik veri toplamaya çalıştığı tespit edildi. MİT ve Emniyet'in ortaklaşa yaptığı operasyon sonucu 3 ajan yakalandı. Yurt dışında olduğu öğrenilen diğer şüpheli aranıyor.

