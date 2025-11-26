PODCAST CANLI YAYIN

BAE casusları Türkiye’de yakalandı! Savunma sanayi verilerini toplamaya çalışmışlar

İstanbul’da BAE için istihbarat toplayan 3 ajan yakalandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
BAE casusları Türkiye’de yakalandı! Savunma sanayi verilerini toplamaya çalışmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bir GSM firmasından temin ettiği numarayla sahte profiller üzerinden, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personel hakkında biyografik veri toplamaya çalıştığı tespit edildi. MİT ve Emniyet'in ortaklaşa yaptığı operasyon sonucu 3 ajan yakalandı. Yurt dışında olduğu öğrenilen diğer şüpheli aranıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
İdefix
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Ara tatilde değişiklik yolda! Bakan Tekin açıkladı
Türkiye'nin güneşine büyük ilgi: 400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak! Manisa'da bir ilk
Tedesco Fenerbahçe’de parladı! 10 maçta 2,40 puan ortalamasıyla öne çıktı
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı