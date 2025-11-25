MHP lideri Devlet Bahçeli'den "taviz yok" mesajı: İsterse sonumuz darağacı olsun | Muhatap İmralı'dır

"DİLEĞİM, ATANAMAYAN TEK BİR ÖĞRETMENİMİZİN KALMAMASI"

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan, öğretmenleri "medeniyet meşalesi, aydınlık geleceğin mimarları" olarak nitelendiren Bahçeli, "Her öğretmen dünyadır, muhteremdir, kemali edeple hatırlanmalı ve maruz kaldığı sosyal, mesleki ve ekonomik sorunları birer birer çözülmelidir." dedi. Bahçeli, mutsuz, umutsuz ve huzursuz öğretmenin, kaygılı ve aklı karışmış nesillerin hazırlayıcısı olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi: "Yeni yüzyılda öğretmenlerimizin acil ihtiyaçlarını karşılayacak, onların yüzünü güldürecek, muhannete muhtaçlıklarını bertaraf edecek, öğrenen ile öğreten arasındaki bağı güçlendirecek kararlı adımların atılması gerekmektedir. Ümidim ve dileğim, atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. 2023 KPSS sonuçlarına göre, ilk 20 bine giren ve atanmaya hak kazanan, ne var ki mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası 2024 KPSS'de yüksek başarı gösterip dereceye giren, ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması, 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10 bin kadro ihdas edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının artırılması ayrıca 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bu eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yaklaşık 19 milyona yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 800 bin gencimiz öğrenim görmektedir. Bu çarpıcı gerçekten anlaşılacağı üzere, Türkiye'nin sahip olduğu öğrenci kapasitesi pek çok ülkenin toplam nüfusundan daha fazladır. Bu bizim aynı zamanda doğru alanlara, doğru vasıtalarla, milli ve manevi temelde temerküz edecek sağlam ve sağlıklı politikalarla yönlendirilmeyi bekleyen muazzam bir potansiyele işaret etmektedir. Gördüğümüz kadarıyla şu anda görevini başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakanımız ve Bakanlık personeli fedakarlıkla çalışmalarına devam etmektedir ve desteğimiz tamdır." "CUMHUR İTTİFAKI BUNU BAŞARMAYA MUKTEDİRDİR"

Bahçeli, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 34 bin 564 öğretmenin görev yaptığını, bu eğitim kadrosunun temel meselelerini ele almanın, ortadan kaldırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin çözülmeyen sorunlarının milletin geleceğinde ağır bir bedel olacağını bildiren Bahçeli, şöyle konuştu: "Bugün, hangi gerekçeyle olursa olsun onlardan esirgeyeceğimiz imkanların yarın karşımıza çıkacak toplumsal faturası çok daha ağır olacak, geleceğimiz, 'huzursuz öğretmen, eğitimsiz öğrenci, bocalayan ülke' döngüsünden maalesef kurtulamayacaktır. Bu itibarla ülkemizin önüne koyduğu hedeflere ulaşabilmesinin yolu, hızı ve kalitesi, öğretim kadrosunun niteliği ve huzuru ile doğrudan ilişkilidir. Ne kadar ileri eğitim sistemi getirdiğimizi ileri sürsek de eğitimi ne kadar geliştirdiğimizi iddia etsek de onu uygulayacak olan öncelikle öğretim kadrolarımızdır. Bu görevin özellikle büyük fedakarlık gerektiren bir sanat ve şefkat yönü de vardır, bu niteliklerin eksikliği bütün sistemi ister istemez tahrip edecektir. Geldiğimiz aşama ümit ve memnuniyet verici olsa da, daha iyisini yapmak ve daha fazlasına ulaşmak elimizdedir. Nitekim Cumhur İttifakı bunu başarmaya muktedirdir. MHP ve Cumhur İttifakı her zaman, her daim öğretmenlerimizin yanında olacaktır. 1928'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, bütün öğretmenlerimizi kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başöğretmen Atatürk'e, 1917 yılında Irak cephesinde ilk şehit öğretmenimiz Abdülkerim Usta'dan, 2022 yılında Gaziantep Karkamış'ta şehit olan Ayşenur Alkan'a kadar, bugüne kadar şehit düşen 192 öğretmenimize, ayrıca ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum." Bahçeli, Türkiye'nin kendi içine kapanarak, kabuğuna sığınarak, küresel ve bölgesel gelişmeleri yedek kulübesinden izleyerek yeni yüzyıla istikamet çizemeyeceğini belirtti. Hep bir adım önde olmanın, dünyayı Türkçe okumanın, başkent Ankara merkezli politik dinamiklere sıkı sıkıya bağlanmanın vazgeçilmez değer ve önemde olduğuna işaret eden Bahçeli, "Asıl mesele değişen dünyaya edilgen bir şekilde ayak uydurmak değil, yeni bir dünya mimarisinin taşıyıcı fikir ve kuvvesiyle öne çıkmak, öncü rol oynamaktır. Bunu söylerken müessir referansım muhteşem tarih müktesebatımızdır." değerlendirmesinde bulundu. Tarih şuurundan yoksun kişi ve toplumların kendilerini, ancak bir vasıta, bir alet, bir gölge, nasıl ortaya çıktıklarını bilmeyen bir parça sanacaklarını belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan dolayı da kendi varlıklarının devamını, hatta mutluluklarını başka yerlerde, başka milletlerin coğrafyalarında arayacaklardır. Bizim böylesine ne bir arayışımız ne de bir düşüncemiz vardır. Bugün yaşadığımız an, yüzyıllar boyunca sürmüş mücadelelerin, heyecanla ve bedel ödeyerek çizilmiş olan haritaların, yeni bir geleceğe açılan kapısıdır. Bundan mülhem diyebilirim ki tarih sadece keşfolunan ve yalnızca seyredilen kuru olaylar resmigeçidi değil, aynı zamanda önümüze konan ve bir bakıma hala tekemmül etmemiş yaşayan bir hayattır. Bizi köksüzlükten kurtarıp, ebediyete akıp giden coşkun bir nehre dönüştüren, aynı kaderi paylaşan diğer milletlerin arasında bize varlığımızı duyuran sahip olduğumuz tarih şuurudur. İstikbali, istiklalimizden zerre kadar taviz vermeden planlayıp hayata geçirmemiz için de tarih şuuruna çok ihtiyacımız vardır. Tarih şuurunun eksikliğinden dolayı, gelişmelerin değerlendirmesini ve sağlıklı analizini yapamayan muhalefet zihniyeti, her müspet gelişmeyi karalayarak daha demokrat olacağını sanma gafletine düşmüştür. Tarihten ders ve sonuç yerine, husumet çıkaranların mazide kalan vakaları bilmediklerinden ya da fark edemediklerinden olsa gerektir ki bugünkü benzerlikleri de göremedikleri ortadadır."