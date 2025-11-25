Başkan Erdoğan gündemi değerlendirdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti dönüşünde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecini, gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdiklerini kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı olarak, Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz. Hem bizim Sayın Bahçeli'yle hem de arkadaşlarımızın MHP'deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Bu çalışma modeli ile süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz. Terörsüz Türkiye menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket edeceğiz."



GÜNEY KORE İLE NÜKLEER ANLAŞMA



Başkan Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-myung'ı ağırladı. İki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan, "Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projelere imza attık. Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. İmzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum" dedi.

EKONOMİ

Maalesef dünya ekonomisi son birkaç yılda yaşadığımız sıkıntılardan çok yara aldı. Salgından sıcak çatışmalara, ticaret savaşlarından göçlere, iklim krizi ve doğal felaketlere kadar birçok ağır sınamayla karşı karşıya kaldık. Türkiye olarak tüm bu süreçlerden biz de etkilendik. Ancak bütün zorlu imtihanlardan başarıyla çıkmasını bildik ve hızla toparlanıyoruz.

GAZZE

Göz göre göre çekinmeden cinayet işleyen bir canilikle karşı karşıyayız. İsrail'in, Filistinliler'e zulmettiğini artık herkesin anlamış olması gerekir. Hamas, İsrail'in tüm provokasyonlarına rağmen büyük bir sabır örneği sergiliyor ve ateşkese bağlı kalıyor. İsrail'i bu derece pervasız hale getiren ülkeler artık elini taşın altına koymalıdır.

SURİYE

Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için esastır. Suriye'nin geleceğine Suriye'nin halkı karar verecektir. Suriye'deki en ufak bir karışıklığın nasıl ağır faturalar doğurduğunu en iyi bilen ülke Türkiye'dir. Milli güvenliğimiz ve huzurumuz söz konusu olduğunda hangi adımları attığımız malumdur. Benzeri bir tehdit tekrar karşımıza çıkarsa gereğini yaparız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Siz İsrail basınının ne dediğine değil, Türkiye'nin ne yaptığına odaklanın.

UKRAYNA



Ukrayna'da barış için bir zemin oluşması uzun zamandır bizim de gayret gösterdiğimiz bir konu. Trump ile de neler düşündüğümüzü çeşitli vesilelerle konuştuk. Biz, adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını düşünüyoruz. Adil barışa ulaşmanın yolunun da müzakereden, bir araya gelmekten geçtiği kanaatindeyiz. Herkesi tatmin eden bir zemin oluşturulursa, kalıcı bir çözüm kapısı açılır.



KOYNUNDAKİ YILANI FARK ETTİ



Beledıyelerde yürütülen soruşturmalar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine konuşan Erdoğan, "Milletin bir kuruşunu dahi, kimsenin çetelerine, çıkar gruplarına peşkeş çekmesine izin vermedik. Şayet birileri mevcut sistemden tünel kazarak, hırsızlıklarına, yolsuzluklarına, rüşvet çarklarına su taşıyan bir yol açmışlarsa, o yolları da keseriz. Sayın Kılıçdaroğlu da görüyoruz ki; koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiştir. Umarız CHP'liler, partilerini kuşatan bu ahtapottan kurtarabilir.