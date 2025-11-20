Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"

Türkiye son yıllarda savunma teknolojilerinde yakaladığı ivmeyle küresel ölçekte dikkat çeken bir aktöre dönüştü. İnsansız hava a raçlarından akıllı mühimmatlara, deniz platformlarından radar ve füze sistemlerine uzanan geniş bir yelpazede yerli üretim kapasitesini hızla artıran Türkiye, hem operasyonel kabiliyetini güçlendirdi hem de savunma ihracatında rekor seviyelere ulaştı. Bu yükselişin en çarpıcı örneklerinden biri ise Türkiye'nin milli uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER-1'in son testi oldu.
TÜRKİYE "ÇELİK KUBBE" PROJESİYLE YENİ BİR EVREYE GEÇİYOR
SİPER-1 testinin Türkiye'nin hava savunma mimarisini güçlendirmeyi amaçlayan "Çelik Kubbe" projesinin omurgası olduğunun altı çizildi. Küresel güvenlik risklerinin yükseldiği bir dönemde ülkelerin hava savunma projelerine daha fazla kaynak ayırdığına dikkat çekilerek, Türkiye'nin bu yarışta "öncü bir noktaya" yükseldiği ifade edildi.
Analizde SİPER-1'in Türkiye'nin hava sahasını uzun menzilli füze, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi kritik tehditlere karşı koruyabilecek kapasiteye ulaşması açısından tarihi bir eşik niteliği taşıdığına vurgu yapıldı.
SİPER-1: TEKNOLOJİK ENTEGRASYONUN VE STRATEJİK ÖNGÖRÜNÜN ESERİ
Analizde, SİPER'in yalnızca bir silah sistemi değil, ileri radar teknolojisi, çoklu hedef takibi, ağ merkezli harp kabiliyeti ve RF arayıcı başlık gibi modern bileşenlerle Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesinin göstergesi olduğu belirtildi.
"Sİ PER'in performansı Türkiye'nin hava sahasının her türlü saldırıya karşı güçlendiğini ve Türkiye'nin küresel savunma pazarında rekabetçi bir oyuncu olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.