Türkiye'nin hava kalkanı SİPER-1 dünya basınında gündem oldu: "Türkiye yarışta öncü noktaya yükseldi!"

Türkiye’nin “Çelik Kubbe” mimarisinin tamamlayıcısı SİPER-1’in başarılı testi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Avustralya merkezli uluslararası analiz platformu Meyka, sistemin teknolojik seviyesi ve stratejik etkisi için Türkiye’ye övgüler dizerek savunma sahnesindeki yükselişini vurguladı. Analizde “SİPER’in performansı Türkiye’nin hava sahasının her türlü saldırıya karşı güçlendiğini ve Türkiye’nin küresel savunma pazarında rekabetçi bir oyuncu olduğunu gösteriyor.” denilerek Türkiye için savunma sanayi ihracatında yeni gelir kapıları yaratacağının altı çizildi.

Türkiye son yıllarda savunma teknolojilerinde yakaladığı ivmeyle küresel ölçekte dikkat çeken bir aktöre dönüştü. İnsansız hava a raçlarından akıllı mühimmatlara, deniz platformlarından radar ve füze sistemlerine uzanan geniş bir yelpazede yerli üretim kapasitesini hızla artıran Türkiye, hem operasyonel kabiliyetini güçlendirdi hem de savunma ihracatında rekor seviyelere ulaştı. Bu yükselişin en çarpıcı örneklerinden biri ise Türkiye'nin milli uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER-1'in son testi oldu.

SİPER-1, “Çelik Kubbe” projesinin omurgası olarak Türkiye’nin hava sahasını uzun menzilli tehditlere karşı koruyacakSİPER-1, “Çelik Kubbe” projesinin omurgası olarak Türkiye’nin hava sahasını uzun menzilli tehditlere karşı koruyacak

TÜRKİYE "ÇELİK KUBBE" PROJESİYLE YENİ BİR EVREYE GEÇİYOR

SİPER-1 testinin Türkiye'nin hava savunma mimarisini güçlendirmeyi amaçlayan "Çelik Kubbe" projesinin omurgası olduğunun altı çizildi. Küresel güvenlik risklerinin yükseldiği bir dönemde ülkelerin hava savunma projelerine daha fazla kaynak ayırdığına dikkat çekilerek, Türkiye'nin bu yarışta "öncü bir noktaya" yükseldiği ifade edildi.

Avustralya merkezli Meyka'da yayımlanan analiz (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)Avustralya merkezli Meyka'da yayımlanan analiz (Fotoğraf: Ekran görüntüsü)

Analizde SİPER-1'in Türkiye'nin hava sahasını uzun menzilli füze, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi kritik tehditlere karşı koruyabilecek kapasiteye ulaşması açısından tarihi bir eşik niteliği taşıdığına vurgu yapıldı.

Siper-1 füzesiSiper-1 füzesi

SİPER-1: TEKNOLOJİK ENTEGRASYONUN VE STRATEJİK ÖNGÖRÜNÜN ESERİ

Analizde, SİPER'in yalnızca bir silah sistemi değil, ileri radar teknolojisi, çoklu hedef takibi, ağ merkezli harp kabiliyeti ve RF arayıcı başlık gibi modern bileşenlerle Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesinin göstergesi olduğu belirtildi.

"Sİ PER'in performansı Türkiye'nin hava sahasının her türlü saldırıya karşı güçlendiğini ve Türkiye'nin küresel savunma pazarında rekabetçi bir oyuncu olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

SİPER-1, gelişmiş radar ve ağ merkezli harp kabiliyetleriyle Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki sıçrayışını simgeliyorSİPER-1, gelişmiş radar ve ağ merkezli harp kabiliyetleriyle Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki sıçrayışını simgeliyor

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİ ÜRETİMİN STRATEJİK GÜCÜ

Meyka, yerli sistem geliştirme kabiliyetinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltarak Ankara'nın uluslararası platformlardaki pazarlık gücünü belirgin şekilde artırdığını belirtti.

"Kendi sistemlerini üretebilen bir Türkiye, hem askeri hem diplomatik anlamda daha güçlü bir konuma sahip olur. Bu durum yerlilik gücüne güç katıyor." denildi.

Ayrıca Türkiye'nin yıllık 20 milyar doların üzerindeki savunma harcamasının, SİPER gibi projelerle daha yüksek ekonomik katma değere dönüşeceği, Ar-Ge yatırımlarında ciddi ivmelenme yaratacağı ifade edildi.



İ HRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK

Artan jeopolitik riskler nedeniyle birçok ülkenin modern hava savunma sistemlerine yöneldiğini belirten Meyka, SİPER'in başarısının Türkiye'ye yeni ihracat pazarlarının kapısını açtığını vurguladı.

Meyka'nın değerlendirmesi şöyle:

"Türkiye uygun maliyetli, yüksek teknolojiye sahip sistemleriyle küresel talebi karşılayabilecek bir tedarikçi konumuna geldi."


Bu durumun Türkiy e için savunma sanayi ihracatında yeni gelir kapıları yaratacağı ifade edildi.

Siper-1Siper-1

NATO VE ORTA DOĞU'DA ARTAN CAYDIRICILIK

Analizde, SİPER-1'in stratejik etkilerine özel bir bölüm ayrıldı.

Sistemin:

NATO içindeki askeri görünürlüğü artırdığı,

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki caydırıcılık kapasitesini güçlendirdiği,

Türkiye'nin bölgesel güç dengesinde daha sağlam bir konuma geldiği vurgulandı.

Meyka, SİPER-1'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "modern savunma teknolojilerine verdiği önemin somut bir göstergesi" olduğunu belirtti.

Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1 geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olmuştu (Fotoğraf: AA)Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1 geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olmuştu (Fotoğraf: AA)

"TÜRKİYE GELECEĞİN SAVUNMA TEDARİKÇİSİ"

Analizin sonuç bölümünde, Türkiye'nin hem askeri hem ekonomik alanda çok boyutlu bir sıçrama dönemine girdiği ifade edildi:

"Giderek büyüyen savunma ekosistemi, Türkiye'nin gelecekte dünyanın önde gelen savunma ve teknoloji tedarikçilerinden biri olabileceğine işaret ediyor."


SİPER-1 HANGİ ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR?

SİPER, Türkiye'nin ilk milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi. Geliştirenler: Roketsan – ASELSAN – SAGE

Blok I

70+ km menzil
RF arayıcı başlık
İlk testler başarılı
2026 envanter hedefi

Blok II

100+ km menzil
Yüksek manevra kabiliyeti
Projenin ana uzun menzilli füzesi
Kabiliyetler
Savaş uçağı, seyir füzesi, İHA/mühimmat engelleme
Çoklu radar füzyonu
Dost–düşman tanıma (IFF)
Link-16 / JREAP-C destekli ağ merkezli harp
Zorlu hava şartlarında tam performans
8 FFS rampasıyla toplam 48 füze hazır kapasite

