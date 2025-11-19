PODCAST CANLI YAYIN

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki CHP'li vurgunculardan Selim Mataracı tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Baytaş AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı. Bilindiği gibi belediyenin CHP tarafından yönetildiği dönemde "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Baytaş AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP tarafından yönetildiği döneme yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Baytaş AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı, sulh ceza hakimliğince, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklandı.

