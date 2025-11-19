Bayrampaşa Belediyesi'ndeki CHP'li vurgunculardan Selim Mataracı tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Baytaş AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP tarafından yönetildiği döneme yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Baytaş AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı, sulh ceza hakimliğince, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklandı.