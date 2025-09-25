CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde rüşvetin kılıfı gıda kolisi! Yolsuzluk soruşturmasında flaş detay!

Enes Yaylacı (Sabah)

Konserleri organize etmeye başladık. Hatta bunlardan biri de 28-29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili konserdi. Biz 16 milyon TL bedelle ihaleyi kazanmıştık. Yaptığımız organizasyonların yüzde 5 ila 10'u gibi küçük rakamlarla ödeme alıyorduk.

BELEDİYE BİNASINDA RÜŞVET PAZARLIĞI



Belediye Başkanı'nın danışmanı olduğunu iddia eden Mahmut Kılıç arayıp beni belediyeye davet etti. Ben de Mali Hizmetler ve Kültür Müdürlüğü'ne bakan Hakan Sarıaydın'ın odasına gittim.