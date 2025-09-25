CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde rüşvetin kılıfı gıda kolisi! Yolsuzluk soruşturmasında flaş detay!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatılmadan 3 ay önce iş insanı Alaaddin Berber'in Savcılığa Belediye hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce ihale kazandığını söyleyen Berber, seçimin ardından CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nin, hak ediş ödemelerini verme karşılığında kendisinden 2,5 milyon TL rüşvet istediğini anlattı.
"SEÇİMDEN SONRA HAK EDİŞLERİMİZ ÖDENMEDİ"
31 Mart 2024 seçimlerinden önce Bayrampaşa Belediyesi'nin açtığı ihaleyi Formel Medya Şirketi olarak ortağı Enes Yaylacı ile birlikte kazandıklarını belirten iş insanı Alaaddin Berber, müşteki sıfatıyla verdiği ifadede şunları anlattı: "Seçimlerden sonra yönetim değişti.
Bizim yerel seçimden önceki organizasyonlarımıza ilişkin hak edişlerimiz ödenmemeye başladı. Ödenenler ise hak edişimizin çok altındaydı. Ekim 2024'te tekrardan ihale yapıldı, verdiğimiz teklifle kazandık.