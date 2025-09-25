PODCAST CANLI YAYIN

Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan yolsuzluk operasyonunun detayları tek tek ortaya çıkmaya başladı. CHP’li Başkan Hasan Mutlu’nun tutuklandığı soruşturmada iş adamı Alaaddin Berber’in 3 ay önce suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Berber’in kendi düzenlediği organizasyonlarda hak edişlerinin ödenmediği, ödeme şartı olarak da kendisinden 2.5 milyonluk gıda kolisi talep edildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde rüşvetin kılıfı gıda kolisi! Yolsuzluk soruşturmasında flaş detay!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatılmadan 3 ay önce iş insanı Alaaddin Berber'in Savcılığa Belediye hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Alaaddin Berber (Sabah)Alaaddin Berber (Sabah)

Sabah'ta yer alan habere göre, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce ihale kazandığını söyleyen Berber, seçimin ardından CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nin, hak ediş ödemelerini verme karşılığında kendisinden 2,5 milyon TL rüşvet istediğini anlattı.

Eski Bayrampaşa Belediyesi Başkanı CHP'li Hasan Mutlu (Takvim Foto Arşiv)Eski Bayrampaşa Belediyesi Başkanı CHP'li Hasan Mutlu (Takvim Foto Arşiv)

"SEÇİMDEN SONRA HAK EDİŞLERİMİZ ÖDENMEDİ"

31 Mart 2024 seçimlerinden önce Bayrampaşa Belediyesi'nin açtığı ihaleyi Formel Medya Şirketi olarak ortağı Enes Yaylacı ile birlikte kazandıklarını belirten iş insanı Alaaddin Berber, müşteki sıfatıyla verdiği ifadede şunları anlattı: "Seçimlerden sonra yönetim değişti.

Bizim yerel seçimden önceki organizasyonlarımıza ilişkin hak edişlerimiz ödenmemeye başladı. Ödenenler ise hak edişimizin çok altındaydı. Ekim 2024'te tekrardan ihale yapıldı, verdiğimiz teklifle kazandık.

Enes Yaylacı (Sabah)Enes Yaylacı (Sabah)

Konserleri organize etmeye başladık. Hatta bunlardan biri de 28-29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili konserdi. Biz 16 milyon TL bedelle ihaleyi kazanmıştık. Yaptığımız organizasyonların yüzde 5 ila 10'u gibi küçük rakamlarla ödeme alıyorduk.

BELEDİYE BİNASINDA RÜŞVET PAZARLIĞI

Belediye Başkanı'nın danışmanı olduğunu iddia eden Mahmut Kılıç arayıp beni belediyeye davet etti. Ben de Mali Hizmetler ve Kültür Müdürlüğü'ne bakan Hakan Sarıaydın'ın odasına gittim.

Hakan Sarıaydın (Sabah)Hakan Sarıaydın (Sabah)

Mahmut Kılıç, Hakan Sarıaydın ve Destek Hizmetler Müdürü Emre Şahin ile görüştüm. Mahmut Kılıç bana bu ihaleyi düşük fiyatla aldığımızı söyleyip büyük zararlar edeceğimizi, içeride bulunan alacağımızın bize ödenmeyeceğini, paramızın pul olacağını ifade etti.

2 bin adet gıda kolisini belediyeye teslim ettiğimiz takdirde içerideki alacağımızı düzenli ödemelerle bize yapacağını, aksi takdirde batacağımızı söyledi. Diğer şahıslar da kendisini tasdiklediler.

Takvim Foto Arşiv Takvim Foto Arşiv

Bu durumu ortağım Enes Yaylacı'ya ilettikten sonra kolileri almaya karar verdik. Toplam 2 bin adet gıda kolisi için 2,5 milyon TL'ye anlaştık. 1 milyon TL'yi eski alacaklılarımızdan doğan ödememize istinaden belediyeden aldık, geri kalan 1,5 milyon TL'yi ise çek olarak verdik.

"ÖDEMELERİMİZ DURMA NOKTASINA GELDİ"

Bundan sonra bir müddet ödemelerimiz düzenli yapıldı. Fakat sonrasında ödemelerimiz durma noktasına geldi.

Takvim Foto Arşiv Takvim Foto Arşiv

Ben ve ortağım Enes Yaylacı, Bayrampaşa Belediyesi'nden almış olduğumuz ihalelere dair hak edişlerimizle alakalı bizi mağdur eden Hakan Sarıaydın, Emre Şahin ve Mahmut Kılıç isimli şahıslardan şikâyetçiyiz.

Anlatmış olduğum hususlarla ilgili evrakları dosyaya delil olarak sunuyorum."

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde rüşvetin kılıfı gıda kolisi! Yolsuzluk soruşturmasında flaş detay!
