Panzehir olmayan ilaçla zehirlendikleri iddia edildi

YENİ KAN TESTİ

'Alüminyum fosfit' maddesinin panzehrinin olmadığı belirtildi. İlk gözaltılar lokumcunun sahibi F.T., kokoreç ve midye restoranının sahibi E.E. ile Ortaköy çevresinde midye satan Y.D. oldu.

Bu üç ismin ardından genişleyen incelemeler, ailenin konakladığı otelde görev yapan iki çalışan ile otelde ilaçlama işlemini gerçekleştiren personel de gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 11'e ulaşmıştı. İddiaya göre ailenin kaldığı odanın bir alt katındaki odada tahta kurusu ve haşere ilaçlaması yapıldı.

İlaçlanan alandan üst katta kalan ailenin odasına sızma olduğu değerlendiriliyor.

Ekipler, iki yıl önce Ankara Keçiören'de iki kişinin yaşamını yitirdiği ilaç zehirlenmesi konusuyla benzerlik yaşandığını belirleyince o dönem adli tıp raporunda çıkan Alüminyum Fosfit maddesinin Böcek ailesinin kanında olup olmadığını araştırmaya başladı.