Gaziantep’ten ailelere 40 bin TL destek ve kapsamlı hizmet paketi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Aile Yılı kapsamında konuttan uzman rehberliğine, eğitimden sosyal destek programlarına kadar geniş bir hizmet modelini uygulamaya aldı. Bu kapsamda belirlenen kriterleri sağlayan çiftlere 40 bin TL nakdi destek sağlanıyor. Çiftlere beyaz eşya veya küçük ev aletleri setlerinden biri hediye ediliyor. Toplu nikâh organizasyonları yapılıyor. Evliliklerinde 41 yılı geride bırakan çiftler umreye gönderiliyor.

"Bir Umut, Bir Can Tüp Bebek Destek Projesi" ile tedavi kriterlerini sağlayan çiftler destekleniyor. Kreş hizmetleri veriliyor.