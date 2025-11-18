PODCAST CANLI YAYIN

Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi! Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu belirlenen, aralarında asker ve kamu görevlilerinin bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

TSK'YA SIZAN MAHREM HİZMETLERE SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

FETÖ'ye operasyon (AA/Arşiv)FETÖ'ye operasyon (AA/Arşiv)

ŞÜPHELİLER ÖRGÜTÜN MAHREM İMAMLARIYLA İLETİŞİM HALİNDE

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

FETÖ'ye operasyon (AA/Arşiv)FETÖ'ye operasyon (AA/Arşiv)

22 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, Başsavcılık tarafından 8'i muvazzaf asker, 6'sı emekli asker, 4'ü daha önce görevinden ihraç edilen asker, 3'ü aktif kamu görevlisi ve 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye operasyon (AA/Arşiv)FETÖ'ye operasyon (AA/Arşiv)

Şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖye şafak baskını: 71 şüpheli yakalandı!İstanbul merkezli 27 ilde FETÖye şafak baskını: 71 şüpheli yakalandı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi!
D&R - KİTAP
Yaz saati uygulaması Türkiye’nin kasasına 27 milyar lira bıraktı
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
BES’te yüksek katkı fırsatı: Yıl sonuna kadar süre var
Başkan Erdoğan'dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar alarmı: 50-70 km/saat hızla fırtınaya dönüşecek! 2 bölgeye dikkat
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Tarabya’daki 200 yıllık yalı davasında sürpriz karar: Yerel mahkeme hükmü bozuldu
İdefix
İmamoğlu'nun "SİSTEM'i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat'ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
Derya Uluğ ve Asil Gök savcılığa koştu: "Komşumuz kapıya dayanıp tehdit etti"
Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü enkaz altında
Bakan Güler açıkladı: Kara kutunun çözümü en az 2 ay sürecek
İSKİ'den yüzde 94,5'e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...
Merdan Yanardağ'dan "Gün" gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6'dan hem talimat hem para aldı
PKK 'Zap't edildi! "Süreç" vurgulu ikinci "çekilme" duyurusu geldi