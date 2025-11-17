İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 46'sı tutuklu 70 kişi "şüpheli" olarak yer alıyor.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ile tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ve tapelere de iddianamede yer veriliyor.

REFERANS TEMELLİ BÜYÜME



İddianamede, Maydonoz Döner'in şubelerinin hem resmi ortaklarının hem de gayriresmi ortaklarının örgüt tarafından işlem gören kişiler arasından, yine örgüt tarafından uygun görülenlerden seçildiği, mevcut yatırımcılardan referans gösterilmeden ortaklığa girilmediği, şirket tarafından bunun "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandırıldığı anlatılıyor.

İddianamede, tape kayıtları ve tanık beyanlarında, söz konusu şirketin örgüt iltisaklı kişilere destek amacıyla kurulduğuna yönelik ifadeler olduğu, örgütsel kapsamda işlem görmemiş ya da dosyaları kapanmış örgüt üyelerinin üzerine yiyecek sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurulduğu ifade ediliyor.

Bu şirketlerin merkezlerinin İstanbul ve Antalya gibi büyük iller olduğu belirtilen iddianamede, şirketlerde işlem görmemiş örgüt üyelerinin ön plana çıkarıldığı, isim hakkı sistemi ile şirketlerin kısa süre içinde hızlı bir şekilde cirolarını artırarak büyüdükleri anlatılıyor.

İddianamede, markanın tanınırlığının artması sonrasında bazı şube ortaklarının hisselerinin tamamını ya da belirli bir kısmını yüksek bedellerle devrederek, farklı şubelerin ortaklarına dahil oldukları ifade ediliyor.

İddianamede, şirketin isim hakkı bedelinin piyasada bulunan benzer firmalara göre çok düşük olduğu, illerde bayilik verilecek kişilerin örgütsel kapsamda işlem gören ya da örgütle iltisağını devam ettirenlerden seçildiği, bu kişiler tarafından bir veya daha fazla ortaklığa sahip şirketlerin kurulduğu, şirketlere resmiyette ortak yapılan kişilerin örgütle bağı kuvvetli olan, işlem görse de örgütle irtibatını kopartmayan, örgüt tarafından sadakatine güvenilenlerden seçildiği belirtiliyor.