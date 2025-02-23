Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşar’a bayilik verdi! Patron Antalya’dan çıktı

Şirketin sahipleri böyle gözaltına alındı. (İHA) 'PATRON' ANTALYA'DA Antalya ortaklarından Levent Doğan'ın şubelerde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ortaklara talimatlar vererek onları yönlendirdiği, işe alım-işten çıkarma, harcamalar konusunda en yetkili şahıs olduğu, ortaklar arasında "Patron" olarak hitap edildiği öğrenildi.

MAYDONOZ'UN ALTIN ÇOCUKLARI ELEBAŞININ HEMŞERİSİ Maydanoz Döner'e FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan ortaklardan ikisi son dönemde yapılan şirketin reklam kampanyalarında vitrin yüzü olarak öne çıkıyor. Somca Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Maydonoz Döner 'in sahiplerinden Ömer Şeyhin, Erzurumlu Fetullah Gülen'in hemşerisi. Açıköğretim Fakültesi'nde İşletme Yönetimi mezun olan Şeyhin bir süre turizm işleriyle uğraştıktan sonra şirketi kurmuş. 2024'ten beri şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Şeyhin futbol kulüpleriyle yakından ilgilenmiş. Şeyhin başarı öyküsünü anlatmak için kariyer konferanslarına katılmış.

Cuma Dağlı (İHA)



BEKÇİYDİ, GENEL MÜDÜR OLDU

Gözaltına alınan ortaklarından Cuma Dağlı, daha bu ay haber ajanslarına şirketin yurtdışı hedefleriyle ilgili röportajlar vermiş. 1998 doğumlu Dağlı, Ankara'da bir parkta bekçilik yaparken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü bitirdikten sonra nasıl olduysa Maydonoz Döner'e ortak oldu. Halen Somca Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Franchise Genel Müdürü olarak görev yapan Dağlı 31 Ocak'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 400. şubeyi Kanada Ottawa'da açtıklarını duyurarak, "Bu bizim için yeni bir kilometre taşı, yeni bir zafer" ifadelerini kullandı.

FİRAR PARASI ŞİRKETTEN



Yurt dışına kaçmaya çalıştığı gün yakalanan FETÖ'cü Levent Doğan'a yurtdışına illegal çıkışı amacıyla 10 bin Euro parayı Maydonoz Döner ortaklarından Mehmet Ercan'ın bankadan çekerek verdiği, Doğan'ın cezaevine girmesi sonrasında eşi Zeynep Doğan'a Maydonoz Döner'in işyerinin kâr payından ortaklara dağıtılan paranın da çanta içinde teslim edildiği belirlendi. Doğan'a örgüt tarafından sahte kimlik yaptırıldığı da tespit edildi.