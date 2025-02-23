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Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşar'a bayilik verdi! Patron Antalya'dan çıktı

Emniyet ve MİT’in 1.5 yıllık takibi sonrası operasyonla çökertilen Maydonoz Döner’deki FETÖ yapılanmasının detayları ortaya çıktı. Şirketin, örgütün güncel yapılanması için para topladığı, firari savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Ekrem Dumanlı dahil birçok FETÖ'cünün Batum üzerinden yurt dışına kaçışını sağlayan turuncu kategoride aranan Kasap Yaşar lakaplı Yaşar Buyacı'ya bayilik verdiği belirlendi. KHK ile görevden atılan hâkim, polis ve bürokratları müdür yapan Maydonoz Döner'in yurt dışındaki örgüt üyelerine istihdam sağladığı bildirildi. Öte yandan Antalya ortaklarından Levent Doğan'ın "Patron" olarak hitap edildiği öğrenildi.

Halit Turan Halit Turan
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 06:57 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 07:11
Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşar’a bayilik verdi! Patron Antalya’dan çıktı

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye'de ve yurtdışında "Maydonoz Döner" restoran zinciri üzerinden örgütsel faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün güncel mali yapılanmasına yönelik son dönemin en önemli operasyonunda çarpıcı detaylar çıktı.

    Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu!

    1.5 YILLIK TAKİP

    Gizli ve gayriresmi hisse satışıyla örgüt sermayesine dönüştürülen Maydonoz Döner'in, FETÖ'nün Antalya'daki güncel yapılanmasına yönelik 1.5 yıldır yürütülen soruşturmada deşifre olduğu belirlendi. Soruşturmada, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 353 isim gözaltına alındı.

    Fuat kod adlı FETÖ'cü Ferhat Yıldırım (SABAH)Fuat kod adlı FETÖ'cü Ferhat Yıldırım (SABAH)

    ANTALYA İL İMAMI FERHAT YILDIRIM

    Emniyet, MİT ve MASAK tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonrasında gerçekleştirilen operasyonla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Antalya Emniyeti, il imamı olduğu tespit edilen, Konya'da yaşayan Fuat kod adlı Ferhat Yıldırım'ın sık sık Antalya ve diğer illere giderek örgütsel görüşmeler yaptığı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinin sorumlusu olduğu bilgisine ulaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı da Kepez ve Aksu'da bulunan Maydonoz Döner isimli iki işyerinin, FETÖ silahlı terör örgütüne müzahir kişiler tarafından güvenilir bir merkez olarak kullandığını emniyete bildirdi. Şirket işletmecilerinin FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem gören Halil Ç., Alp Eren Ö., Ahmet E. ve Mehmet E. olduğu belirlendi. İl imamı Ferhat Yıldırım takip edildi. Yıldırım'ın aralarında aranma kaydı bulunan örgüt üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.

    Maydonoz Döner şubesi (İHA)Maydonoz Döner şubesi (İHA)

    BYLOCK KULLANIYORLAR

    Polis daha sonra Maydonoz Döner'i bünyesinde barındıran Somca Gıda'yı mercek altına aldı. Somca Gıda'nın ortaklarından Ömer Ş.'nin FETÖ'ye ait şirkette çalıştığı, Mehmet K.'nın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde doçent olarak görev yaparken FETÖ soruşturmasıyla meslekten atıldığı, Bahri Ö.'nün TRT'de İletim Sistemleri Daire Başkanlığı'ndan FETÖ soruşturmasıyla atıldığı, Ömer Faruk E.'nin KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait derneğin yönetiminde asil üye olduğu belirlendi. Maydonoz Döner'i bünyesinde barındıran şirketlerde yönetimde bulunan Gülbahar Ö.'nün FETÖ'ye yardım etme suçundan işlem gördüğü, Mahmut Ö.'nün Almanya'da FETÖ faaliyetlerinde bulunan isim olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi. 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı. Buna göre, şirkette çalışan isimler arasındaki ihraç öğretim görevlisi Bünyamin S.'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı, ihraç polis Erdal K.'nın ambar görevlisi, ihraç hâkim Fatih B.'nin muhasebe yetkilisi olarak şirkette görev yaptığı belirlendi.

    Şirketin sahipleri böyle gözaltına alındı. (İHA)Şirketin sahipleri böyle gözaltına alındı. (İHA)

    'PATRON' ANTALYA'DA

    Antalya ortaklarından Levent Doğan'ın şubelerde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ortaklara talimatlar vererek onları yönlendirdiği, işe alım-işten çıkarma, harcamalar konusunda en yetkili şahıs olduğu, ortaklar arasında "Patron" olarak hitap edildiği öğrenildi.

    Maydonoz döner sahibi Ömer Şeyhin. (Takvim.com.tr)Maydonoz döner sahibi Ömer Şeyhin. (Takvim.com.tr)


    MAYDONOZ'UN ALTIN ÇOCUKLARI ELEBAŞININ HEMŞERİSİ

    Maydanoz Döner'e FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan ortaklardan ikisi son dönemde yapılan şirketin reklam kampanyalarında vitrin yüzü olarak öne çıkıyor. Somca Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Maydonoz Döner'in sahiplerinden Ömer Şeyhin, Erzurumlu Fetullah Gülen'in hemşerisi. Açıköğretim Fakültesi'nde İşletme Yönetimi mezun olan Şeyhin bir süre turizm işleriyle uğraştıktan sonra şirketi kurmuş. 2024'ten beri şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Şeyhin futbol kulüpleriyle yakından ilgilenmiş. Şeyhin başarı öyküsünü anlatmak için kariyer konferanslarına katılmış.

    Cuma Dağlı (İHA)Cuma Dağlı (İHA)

    BEKÇİYDİ, GENEL MÜDÜR OLDU
    Gözaltına alınan ortaklarından Cuma Dağlı, daha bu ay haber ajanslarına şirketin yurtdışı hedefleriyle ilgili röportajlar vermiş. 1998 doğumlu Dağlı, Ankara'da bir parkta bekçilik yaparken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü bitirdikten sonra nasıl olduysa Maydonoz Döner'e ortak oldu. Halen Somca Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Franchise Genel Müdürü olarak görev yapan Dağlı 31 Ocak'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 400. şubeyi Kanada Ottawa'da açtıklarını duyurarak, "Bu bizim için yeni bir kilometre taşı, yeni bir zafer" ifadelerini kullandı.

    FİRAR PARASI ŞİRKETTEN

    Yurt dışına kaçmaya çalıştığı gün yakalanan FETÖ'cü Levent Doğan'a yurtdışına illegal çıkışı amacıyla 10 bin Euro parayı Maydonoz Döner ortaklarından Mehmet Ercan'ın bankadan çekerek verdiği, Doğan'ın cezaevine girmesi sonrasında eşi Zeynep Doğan'a Maydonoz Döner'in işyerinin kâr payından ortaklara dağıtılan paranın da çanta içinde teslim edildiği belirlendi. Doğan'a örgüt tarafından sahte kimlik yaptırıldığı da tespit edildi.

    FETÖ'nün kasabı Yaşar Buyacı (SABAH)FETÖ'nün kasabı Yaşar Buyacı (SABAH)

    FETÖ'NÜN KASAP'I GÜRCİSTAN'DA ŞUBE AÇTI

    Firari savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Ekrem Dumanlı dahil birçok FETÖ'cünün Batum üzerinden yurt dışına kaçışını sağlayan turuncu kategoride aranan Kasap Yaşar lakaplı Yaşar Buyacı'nın ise hem kendisinin hem de oğlu Alp Eren Buyacı'nın Maydonoz Döner'in Gürcistan'daki ortakları arasında yer aldığı ortaya çıktı.

    FETÖ'nün kasabı Yaşar Buyacı (SABAH)FETÖ'nün kasabı Yaşar Buyacı (SABAH)

    Yaşar Buyacı'nın Tiflis'in Özgürlük Meydanı'ndaki Maydonoz Döner'i Abdullah K. ile birlikte açtığı belirlendi.

    Şirketin sahipleri böyle gözaltına alındı. (İHA)Şirketin sahipleri böyle gözaltına alındı. (İHA)

    GÜNCEL YAPIYA MALİ DESTEK

    Maydonoz Döner'deki örgüt finansmanına yönelik soruşturmada, şirketin kuruluş amacının FETÖ'nün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman yaratmayı hedeflediği belirtildi. Örgütsel kapsamda işlem görmemiş ya da dosyaları kapanmış örgüt üyelerinin üzerine yiyecek sektöründe faaliyet gösteren şirket kurulduğu, bu şirketlerin merkezlerinin Ankara ve İstanbul gibi büyük iller olduğu, şirketlerde ön plana işlem görmemiş örgüt üyelerinin çıkartıldığı, dikkat çekmemek amacıyla bu kişiler üzerinden reklam çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

    ÖRGÜT ELEMANLARINA İSTİHDAM SAĞLIYORLAR

    Maydonoz Döner'in örgüt üyelerine iş imkânı oluşturarak parasal destek sağlamayı hedeflediği belirtildi. Şirketlerde örgüt kapsamında kendisinde ya da ailesinde işlem kaydı olan üyelerin istihdam edildiği franchising sistemi ile şirketlerin kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde cirolarını artırarak büyüdükleri belirlendi. Franchising sisteminde illerde bayilik verilecek şahısların örgütsel kapsamda işlem gören ya da örgütle iltisakını devam ettiren örgüt üyelerinden seçildiği, bu kişiler tarafından bir ya da daha fazla ortaklığa sahip şirketler kurulduğu kaydedildi.

    Maydonoz Döner şubesi (İHA)Maydonoz Döner şubesi (İHA)

    5 YILDA JET YÜKSELİŞ: 2023'TE 80 MİLYON LİRA KÂR

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kayıtlarına göre; 20 Temmuz 2020 yılında faaliyet başlayan Maydonoz Döner'in yıllar içinde hızlı bir şubeleşme dolayısıyla büyüme kaydettiği, sermayesinin hızlı bir büyüme gösterdiği, aynı şekilde kârının da 2021'de 2 milyon 971 bin 861 lira, 2022'de 10 milyon 463 bin 181 lira, 2023'te ise 80 milyon 328 bin 407 liraya yükseldiğinin beyan edildiği öğrenildi. Şirketin 62 ilde toplam 321 adet şubesinin bulunduğu, şirket kaynaklarından yapılan açıklamalarda ise söz konusu sayısının 63 ilde toplam 373 adet olduğu öğrenildi. Kısa sürede hızlı bir yükselişe imza atan şirketin 7 ülkede şubesi bulunuyor.

    FETÖcüleri doyuran Maydonoz Dönerin 400. şubeyi Kanadada açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!FETÖcüleri doyuran Maydonoz Dönerin 400. şubeyi Kanadada açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!

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