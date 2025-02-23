Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşar’a bayilik verdi! Patron Antalya’dan çıktı

Şirketin sahipleri böyle gözaltına alındı. (İHA)
GÜNCEL YAPIYA MALİ DESTEK
Maydonoz Döner'deki örgüt finansmanına yönelik soruşturmada, şirketin kuruluş amacının FETÖ'nün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman yaratmayı hedeflediği belirtildi. Örgütsel kapsamda işlem görmemiş ya da dosyaları kapanmış örgüt üyelerinin üzerine yiyecek sektöründe faaliyet gösteren şirket kurulduğu, bu şirketlerin merkezlerinin Ankara ve İstanbul gibi büyük iller olduğu, şirketlerde ön plana işlem görmemiş örgüt üyelerinin çıkartıldığı, dikkat çekmemek amacıyla bu kişiler üzerinden reklam çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.
ÖRGÜT ELEMANLARINA İSTİHDAM SAĞLIYORLAR
Maydonoz Döner'in örgüt üyelerine iş imkânı oluşturarak parasal destek sağlamayı hedeflediği belirtildi. Şirketlerde örgüt kapsamında kendisinde ya da ailesinde işlem kaydı olan üyelerin istihdam edildiği franchising sistemi ile şirketlerin kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde cirolarını artırarak büyüdükleri belirlendi. Franchising sisteminde illerde bayilik verilecek şahısların örgütsel kapsamda işlem gören ya da örgütle iltisakını devam ettiren örgüt üyelerinden seçildiği, bu kişiler tarafından bir ya da daha fazla ortaklığa sahip şirketler kurulduğu kaydedildi.
Maydonoz Döner şubesi (İHA)
5 YILDA JET YÜKSELİŞ: 2023'TE 80 MİLYON LİRA KÂR
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kayıtlarına göre; 20 Temmuz 2020 yılında faaliyet başlayan Maydonoz Döner'in yıllar içinde hızlı bir şubeleşme dolayısıyla büyüme kaydettiği, sermayesinin hızlı bir büyüme gösterdiği, aynı şekilde kârının da 2021'de 2 milyon 971 bin 861 lira, 2022'de 10 milyon 463 bin 181 lira, 2023'te ise 80 milyon 328 bin 407 liraya yükseldiğinin beyan edildiği öğrenildi. Şirketin 62 ilde toplam 321 adet şubesinin bulunduğu, şirket kaynaklarından yapılan açıklamalarda ise söz konusu sayısının 63 ilde toplam 373 adet olduğu öğrenildi. Kısa sürede hızlı bir yükselişe imza atan şirketin 7 ülkede şubesi bulunuyor.