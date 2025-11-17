CHP’li belediyede göçmen kaçakçılığı iddiası: Müdür ve ağabeyi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda geniş kapsamlı bir göçmen kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, şüphelilerin organize bir yapı içerisinde hareket ettikleri, görev paylaşımı yaparak göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkeye girişini sağladıkları veya ülkede kalmalarına yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edildi.