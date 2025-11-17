PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li belediyede göçmen kaçakçılığı iddiası: Müdür ve ağabeyi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda bir göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi. Örgütte yer aldığı belirtilen Suat Durmaz’ın, CHP’li Süleymanpaşa Belediyesi’nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

CHP’li belediyede göçmen kaçakçılığı iddiası: Müdür ve ağabeyi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda geniş kapsamlı bir göçmen kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, şüphelilerin organize bir yapı içerisinde hareket ettikleri, görev paylaşımı yaparak göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkeye girişini sağladıkları veya ülkede kalmalarına yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edildi.

Örgüt içerisinde yer alan şüphelilerden Suat Durmaz'ın CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Ağabeyi Murat Durmaz'ın ise örgüt lideri olduğu belirlendi. Gözaltına alınan isimler arasında bulunan Durmaz kardeşlerle birlikte toplam 8 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
CHP'li Müdür Suat Durmaz'ın göçmen kaçakçılığı için tekne alım satımı noktasında örgüte dahil olduğu belirlendi. Göçmenlerin taşınmasında kullanılan teknelerin temini, bakımı ve kaptanlara teslim edilmesinden sorumlu tutuldu.
Bazı isimlerin ise güzergâh planlaması, göçmenlerin sevk edildiği noktaların belirlenmesi ve kaptanlarla doğrudan iletişim kurulması süreçlerinde görev aldığı belirtildi.
Diğer şüphelilerin ise para transferlerinde rol aldığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden yapılan işlemleri organize ettikleri ileri sürüldü. Tüm bu faaliyetlerin liderlik konumundaki kişiler tarafından yönlendirildiği vurgulandı.

