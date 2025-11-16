Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aranan 10 suçlu ülkemize getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 7, ulusal düzeyde aranan 3 suçluyu yakaladıklarını ve yargılanmaları için ülkemize getirdiklerini ifade etti.

NEREDE OLURSA OLSUN YAKALARIZ

"Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz."

Yerlikaya, Almaya (4), Gürcistan (3), Kuzey Makedonya (2) ve Fas'tan kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 3 suçluyu yurda getirdiklerini ifade etti.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile TEM Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle;

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 7 SUÇLU YAKALANDI

Operasyon kapsamında uluslararası seviyede aranan:

B.Ö. isimli şahıs, suç örgütüne üye olma, kasten yaralama, silahla tehdit suçlarından Almanya'da,

S.B. ve E.G.isimli şahıslar, uyuşturucu ticareti suçundan Almanya'da,

R.D. isimli şahıs,taksirle adam öldürme suçundan Almanya'da,

T.Ö.A.isimi şahıs, uyuşturucu ticareti suçundan Gürcistan'da,

D.Ö. isimli şahısi uyuşturucu ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından Gürcistan'da,

Y.A. isimli şahıs, Tterör örgütüne üye olma suçundan Fas'ta yakalandı.

ULUSAL DÜZEYDE ARANAN 3 SUÇLU YAKALANDI

Türkiye'de ulusal seviyede aranan:

E.F. isimli şahıs, dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından Gürcistan'da,

A.Ç. isimli şahıs, vergi usul kanununa muhalefet, bilişim yoluyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının kabulü suçlarından Kuzey Makedonya'da,

N.Ş.isimli şahıs, Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış sağlama, resmi belgede sahtecilik suçlarından Kuzey Makedonya'da yakalandı.

MESLEKTAŞLARINI UNUTMADI

"Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.