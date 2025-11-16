PODCAST CANLI YAYIN

Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aranan 10 suçlu ülkemize getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 7, ulusal düzeyde aranan 3 suçluyu yakaladıklarını ve yargılanmaları için ülkemize getirdiklerini ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aranan 10 suçlu ülkemize getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün X hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 7, ulusal düzeyde aranan 3 suçluyu yakaladıklarını ve yargılanmaları için ülkemize getirdiklerini ifade etti.

NEREDE OLURSA OLSUN YAKALARIZ

"Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz."

Yerlikaya, Almaya (4), Gürcistan (3), Kuzey Makedonya (2) ve Fas'tan kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 3 suçluyu yurda getirdiklerini ifade etti.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşımYerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile TEM Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle;

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 7 SUÇLU YAKALANDI

Operasyon kapsamında uluslararası seviyede aranan:

B.Ö. isimli şahıs, suç örgütüne üye olma, kasten yaralama, silahla tehdit suçlarından Almanya'da,

S.B. ve E.G.isimli şahıslar, uyuşturucu ticareti suçundan Almanya'da,

R.D. isimli şahıs,taksirle adam öldürme suçundan Almanya'da,

T.Ö.A.isimi şahıs, uyuşturucu ticareti suçundan Gürcistan'da,

D.Ö. isimli şahısi uyuşturucu ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından Gürcistan'da,

Y.A. isimli şahıs, Tterör örgütüne üye olma suçundan Fas'ta yakalandı.

ULUSAL DÜZEYDE ARANAN 3 SUÇLU YAKALANDI

Türkiye'de ulusal seviyede aranan:

E.F. isimli şahıs, dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından Gürcistan'da,

A.Ç. isimli şahıs, vergi usul kanununa muhalefet, bilişim yoluyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının kabulü suçlarından Kuzey Makedonya'da,

N.Ş.isimli şahıs, Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış sağlama, resmi belgede sahtecilik suçlarından Kuzey Makedonya'da yakalandı.

MESLEKTAŞLARINI UNUTMADI

"Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Filistin'de Sare Bayramı bahanesiyle kuşatma: İsrail ordusu mahalleleri kapattı
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"