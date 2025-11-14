Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru

PODCAST CANLI YAYIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da 350 bininci konutun teslim töreni öncesinde asrın inşasını ve Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını A Haber ekranlarında açıkladı. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar deprem bölgesinde teslim edilecek konut sayısının 450 bini aşacağını duyurdu. Yoğun ilgi gören ve yaklaşık 3 milyon başvuru alan Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk teslimlerin deprem bölgesine yapılacağının müjdesini verdi. Öte yandan Bakan Kurum, muhalefetin "Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok" sözlerine, "Devlet burada Özgür Özel Bey" diyerek sert tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 350 bininci konutun teslim töreni öncesinde asrın inşasını ve Yüzyılın Konut Projesi'ni A Haber ekranlarında açıkladı.

İşte Bakan Kurum'un öne çıkan açıklamaları:

Gürcistan'da vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk. Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz.

"YUVASINA KAVUŞMAYAN KALMAYACAK"
Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde "evsiz barksız işsiz tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" sözünü milletimize verdi. Buradaki çalışma tüm deprem bölgesindeki çalışma dünyada Türkiye'den başka hiçbir devletin başaramayacağı bir çalışma. Yuvasına kavuşmayan kimse kalmayacak. Adıyaman'da yarın 350 bininci konutun teslimi olacak.

Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak ve böylece teslimat oranı yüzde 80'e ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla yürütülen çalışmalar sayesinde depremzedelerin mutluluğu için aralıksız çaba gösterildi. Yarın, bu emeğin karşılığı olarak anahtarlar sahiplerine ulaştırılmış olacak.

HATAY'DA 100 BİN KONUT TESLİMİ
Hatay'da depremde yaklaşık 200 bin konut ve iş yerimiz ağır hasar almıştı. Biz her zaman şunu söyledik: Hatay'da yapılacak tüm konutları ve iş yerlerini yine Hataylılara teslim edeceğiz. Yarınki kurayla birlikte 100 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Böylece verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz.

İskenderun'daki sahil düzenlemesini tamamlayarak şehrin nefes almasına büyük katkı sağladık. Özellikle İskenderun Sahil Projesi'nin bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandıracağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte burada keyifli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.

MUHALEFETİN KONUT ELEŞTİRİLERİNE SERT TEPKİ
Bir parti, yapılan projelerden neden rahatsız olur ki? Depremde ağır hasar alan 11 ilde başlattığımız konut seferberliğiyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz.

Ancak görüyoruz ki CHP, yapılan çalışmalara ve projelere dil uzatıyor. Bunlar gerçekten çirkin saldırılar. Muhalefet partisi, masa başında üretilen yalanlar, algılar ve iftiralarla siyaset yapıyor. Yaptığımız projemizin maketini yapmazlar.

"DEVLET BURADA ÖZGÜR ÖZEL BEY"
Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok. Bir Ulu Camii'yi yapamadılar Ulu Cami'yi de biz ayağa kaldıracağız. Devlet burada Özgür Özel Bey. Devlet burada; İskenderun'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta… Türkiye Cumhuriyeti, dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya koydu. CHP'ye tavsiyemiz, 86 milyonun mutluluğuna ortak olmalarıdır. Aksi halde, 86 milyon yaptıklarını yüzlerine vuracaktır.

Kahramanmaraş'ta Demirciler ve Bakırcılar Çarşısı'nda yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremde hasar gören bu tarihi çarşıların yeniden ayağa kaldırılması için ekipler büyük bir titizlikle çalışıyor. Tarihi dokunun korunmasına özel önem veriliyor; restorasyon sürecinde geleneksel mimariye uygun malzemeler kullanılıyor, çarşıların özgün kimliğini yansıtan detaylar hassasiyetle işleniyor. Amaç, sadece yapıları onarmak değil, Kahramanmaraş'ın kültürel mirasını geleceğe sağlam bir şekilde taşımak.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ'NE 3 MİLYONA YAKIN BAŞVURU
500 bin sosyal konut projesi büyük teveccüh gördü. (5. günde) 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız Tahmini deprem bölgesi için 2026'da teslim yaparız

İSTANBUL'A KİRALIK KONUT MÜJDESİ
İstanbul'da 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız. Rayiç bedelin yarısı bedelle, kurayla vatandaşlarımıza sunacağız 3 yıllığına. Yönetim, bakımı ve denetimi de TOKİ başkanlığında olacak. Bu konutların bir kısmını evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza, memurlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz."

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM HANGİ AŞAMADA?
İstanbul'da 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız. İstanbul'da geri dönüşüm kapsamında 924 bin konutu teslim ettik. İstanbul'da 2 milyon 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriliyor.

Her zaman sahadaydık, milletimizin yanında olduk. Milletimizin sıkıntılarını görerek çözümler ürettik ve tempomuzu buna göre ayarladık. Deprem bölgesinde 500 bin ailemiz bulunuyor. Vatandaşlarımızın bize ve devletimize dua etmeleri en büyük onur kaynağımız. Bizler bu görevi üstlendiysek, bu işleri yapmak zorundayız.

"GEBZE'DE YIKILAN BİNADAN SONRA 6 BİN BİNAYI İNCELEDİK"
Gebze'de bir binanın yıkılması süreciyle ilgili hemen olay yerine gittik, tespitlerimizi yaptık. AFAD'ın koordinasyonunda tüm bilim insanlarımızla birlikte bölgeyi ve yıkım sebeplerine dair incelem yaptık. OIldukça geniş bir çaplı incelemeyle altı bin binayı inceledik, 24 binayı boşalttık. Binalar riskli mi değil mi diye ayrı bir araştırma yaptık. Bu 24 binada 3'ü hariç diğerlerinde risk vardı. Yapım yılı, maşlzemesi gibi unsurlar dikkate alındı. Kentsel proje seçeneğini değerlendireceğiz orada. Örnek bir dönüşüm projesi olacak. İstiyoruz ki vatandaşımızın kılına bile zarar gelmesin. Bunu dönüşüm projesini Gebze belediye ile yürüteceğiz. Vatandaşımıza kira yardımında bulunacağız. Bu sorunu görmezden gelmeyerek üzerine giderek çözmeye çalışacağız.

"MİLLET BAHÇELERİNİN ALTINA DA SIĞINAK YAPACAĞIZ"
Sığınaklarla ilgili süreç herhangi bir endişe ya da gerilimle alakalı değil. Sığınak yönetmeliğimiz oldukça eskiydi. Çalışma başlattık, ilgili tüm kurum ve uzmanlarla yönetmeliği yeniledik. On daire fazlası binalarda sığınak zorunluluğu var. İletişim kapsamına kadar tüm detayları ele aldık. AVM, okul, hastane ve tüm kamu binalarında sığınak yağmayı, millet bahçelerinin altına sığınak yapmayı öngören bir yönetmeliği yayımladık.

