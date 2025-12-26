Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Ödüller sahiplerini bulacak

Inbusiness Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi (Takvim.com.tr)

İKLİM POLİTİKALARI, YÖNETİŞİM VE FİNANSAL SORUMLULUK

Öğleden sonraki oturumlarda iklim politikaları ve kurumsal sorumluluk başlığı öne çıkacak. SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Türkiye'nin yeşil dönüşüm yol haritası konuşulacak.

"Yönetişim ve Finansal Sorumlulukla Etki Yaratmak" başlıklı panelde ise Hülya Güler moderatörlüğünde, Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye Danışma Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Avcı, ÇYS, finans ve yönetişim ilişkisini ele alacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERLERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Halkbank, Rams, Türk Telekom, Ziraat Bankası platin sponsorluğunda, Borsa İstanbul, Cengiz Holding, Türk Hava Yolları, Vakıf Leasing gold sponsorluğunda, Duja Hotels, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Getir destek sponsorluğunda düzenlenen ve yaka sponsoru Trendyol olan zirve kapsamında ayrıca, sürdürülebilirlik alanında fark yaratan kişi ve kurumların onurlandırılacağı III. Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri de düzenlenecek.