Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü

Arabeskin ünlü sesi Güllü 'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırladığı raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan Gülter (DHA)



DÜŞMESİ İÇİN DIŞ KUVVET UYGULANDI



Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi. Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi.