PODCAST CANLI YAYIN

Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü

Güllü’nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili araştırma yapan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. GÜNAYDIN’ın ulaştığı rapor şüpheleri artırdı. Güllü’nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiği belirlendi.

Giriş Tarihi:
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü

Arabeskin ünlü sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırladığı raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Güllü (Takvim.com.tr)Güllü (Takvim.com.tr)

İNTİHAR BULGUSU YOK

Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan Gülter (DHA)Şarkıcı Güllü ve kızı Tuğyan Gülter (DHA)

DÜŞMESİ İÇİN DIŞ KUVVET UYGULANDI

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi. Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi.

Güllünün yakın arkadaşından Tuğyan ile ilgili kan donduran iddialar: Torununu organ mafyasına satarım, dedi!Güllünün yakın arkadaşından Tuğyan ile ilgili kan donduran iddialar: Torununu organ mafyasına satarım, dedi!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Türk Telekom
Memurlar ve emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni ipucu
Ela Rümeysa Cebeci yapımcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Yargı paketi kabul edildi: 45 bin kişiye tahliye yolu açıldı
D&R KİTAP
500 bin sosyal konutta ilk kura çekiliyor! Bakan Kurum tarihi ve ili açıkladı
259 liradan 319 liraya yükselttiler! Asgari ücret açıklandı market etiketleri anında değişti
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze ve Doğu Türkistan mesajı damga vurdu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick'in ölümü sapkın partilerde saklı
İstanbul’a kar geliyor! Valilik açıkladı: Kar yağışı ne zaman başlayacak?
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ operasyonu! Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı hakkında karar! FETÖ'cü Baransu ile 101 HTS kaydı...
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!