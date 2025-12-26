Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Güllü’nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili araştırma yapan bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. GÜNAYDIN’ın ulaştığı rapor şüpheleri artırdı. Güllü’nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiği belirlendi.
Arabeskin ünlü sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırladığı raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
İNTİHAR BULGUSU YOK
Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı.
DÜŞMESİ İÇİN DIŞ KUVVET UYGULANDI
Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi. Ayrıca annesi daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı da raporda belirtildi.