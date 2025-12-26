Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler

İlhan Helvacı (Takvim.com.tr)



3 TEMMUZ'DAN SONRA GALATASARAY YÖNETİMİNE GİRDİLER



Bu isimler arasında en dikkat çekeni dönemin TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan oldu. Lütfi Arıboğan'ın 14 Şubat 2008-31 Ocak 2012 tarihleri arasında TFF Başkan Vekilliği görevini yürüttüğü, en son 2014 yılında Galatasaray Sportif A.Ş.'den sigorta kaydının bulunduğu ve 2015'te de emekli kaydının olduğu öğrenildi.



FETÖ'CÜ BARANSU'YA MAİLLE SIZDIRDI



Lütfi Arıboğan'ın TFF'deki kurumsal mail adresinden 4 Aralık 2011 tarihinde saat 21.00'de kendi kişisel e-posta adresine gönderilen "Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi" konulu bir elektronik posta dikkat çekti. Bu e-postada herhangi bir metin içeriği bulunmadığı ancak 'magicolor_...pdf' isimli bir dosyaya rastlandı. Bu mailin Lütfi Arıboğan'ın kişisel mail adresinden FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya ait mail adresine 7 Aralık 2011 günü saat 22.30'da gönderildiği saptandı. Baransu ile Lütfi Arıboğan'ın 3 Temmuz operasyonundan 10 gün sonra 13 Temmuz 2011-6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydına da rastlandı.