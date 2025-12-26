Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Takvim'e konuştu, AA



KAYA PETROLÜ OYUN DEĞİŞTİRECEK BİR İŞ

Diyarbakır'da kaya petrolü için 4 blokta Amerikalı ortaklarla çalışma yaptıklarını belirten Bayraktar, "Diyarbakır'daki kaya petrolü olduğunu düşündüğümüz saha, bu 4 bloğun yaklaşık 10-12 katı büyüklüğünde aslında. Ve 2026, yatay sondaj ve çatlatma yapacağımız; inşallah başarılı olursak da Türkiye petrolcülüğünde hakikaten bir oyun değiştirici etkisi olabilecek bir iş."

SAKARYA'DA İKİ KATINA ÇIKILACAK

Türkiye Petrolleri'nin Gabar'daki faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 inşallah şu andaki üretimin 2 katına çıktığı bir yıl olacak. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile bunu yapacağız. 8 milyon hanenin ihtiyacını kendi gazımızla karşıladığımız bir sürece gidiyoruz. Bugünkü rakamlarla 3.2 milyar dolarlık ithalatı önlemiş olacağız. İkinci platformla beraber de bugünkü üretimi 4 katına çıkarmış olacağız."

GAZ TİCARET MERKEZİ OLMA YOLUNDAYIZ

İki tane daha FSRU düşündüklerini söyleyen Bayraktar, "Türkiye Avrupa için önemli bir tedarikçi olma yolunda gidiyor. Romanya'nın bizden yaklaşık 1 milyar metreküp yıllık bir gaz talebi geldi. Şimdi onu çalışıyoruz. Ve onu Bulgaristan üzerinden Romanya'ya ihraç edebiliriz. İşte Macaristan'la bunu konuşuyoruz. Bulgaristan'la zaten uzun dönemli bir anlaşmamız var. Dolayısıyla Türkiye yavaş yavaş bu anlamda bir gaz ticaret merkezine dönüyor. Yani kendi gazımız artıyor. Mevcut borulardan gelecek gaz kapasiteleri var. Dolayısıyla bunlarla beraber, Türkiye bir gaz ticaret merkezi olma yolunda gidiyor" dedi.

YEKA'LAR GELİYOR

Bayraktar, depolamada da, YEKA (Yenilenebilir Kaynak Alanı) benzeri bir yapının 2026'da hayata geçirilebileceğini söyledi, "Bunu düşünüyoruz, çalışıyoruz" dedi. Rüzgar ve güneş YEKA ihalelerinin süreceğini anlatan Bakan Bayraktar, "Her yıl 2.000 megavatlık yeni kapasite tahsisi ihalesi yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.