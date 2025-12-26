Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Türkiye’nin mevcut verilerle 2028’de günlük 500 bin varillik petrol ve gaz üretimine sahip olacağını belirten Bakan Bayraktar, bunu 1 milyona çıkaracak hamlenin yeni keşiflerin yanı sıra dışarıda atılacak adımlar ve finansmanla sağlanacağını söyledi.
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefine doğru ilerliyor. Son yıllarda attığı adımlarla enerjide merkez ülke konumuna gelen Türkiye, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarla hedefini de büyütüyor. İstanbul'da ekonomi müdürleriyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjinin yol haritasını açıkladı.
SATIN ALMALAR,ORTAKLIKLAR...
Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin mevcut verilerle 2028'de günlük 500 bin varillik petrol ve doğal gaz üretimine sahip olacağını, bunun ihtiyacın yüzde 25'ini karşıladığını belirterek, bizi 1 milyon varile götürecek hamlenin yeni keşiflerin yanı sıra dışarıda atılacak adımlar ve dış finansman olduğunu söyledi. Bayraktar, "Türkiye Petrolleri olarak organik büyümenin bir sonraki adımına geçmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte, 2026 ve sonrasında birleşme, devralma, satın alma, hisse alma, farklı ortaklıklarla çalışan sahalarda ve yeni sahalarda büyümek istiyoruz. Bu konuda Libya, Irak, Kazakistan şu an üzerinde çalıştığımız, somut projeleri konuştuğumuz yerler" dedi.
4 MİLYAR DOLARLIK İHRAÇ
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir sukuk ihracıyla alakalı çalışmaları olduğunu ifade eden Bayraktar, "Sukuk ihracı veya dışarıdan bulacağımız finansmanla ihtiyaç duyduğumuz yatırımları bir anlamda finanse ediyoruz. Yakın zamanda 1 milyar euro civarında bir ECA kredisi, İtalyan SACE üzerinden Karadeniz projesi için kullanacağız. Oradaki borçlanma rakamları da çok iyi" diye konuştu. Bayraktar, Beylikova'daki nadir toprak elementi tesisinin temelini 2026'da atmayı planladıklarını da kaydetti.
KAYA PETROLÜ OYUN DEĞİŞTİRECEK BİR İŞ
Diyarbakır'da kaya petrolü için 4 blokta Amerikalı ortaklarla çalışma yaptıklarını belirten Bayraktar, "Diyarbakır'daki kaya petrolü olduğunu düşündüğümüz saha, bu 4 bloğun yaklaşık 10-12 katı büyüklüğünde aslında. Ve 2026, yatay sondaj ve çatlatma yapacağımız; inşallah başarılı olursak da Türkiye petrolcülüğünde hakikaten bir oyun değiştirici etkisi olabilecek bir iş."
SAKARYA'DA İKİ KATINA ÇIKILACAK
Türkiye Petrolleri'nin Gabar'daki faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:
"Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 inşallah şu andaki üretimin 2 katına çıktığı bir yıl olacak. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile bunu yapacağız. 8 milyon hanenin ihtiyacını kendi gazımızla karşıladığımız bir sürece gidiyoruz. Bugünkü rakamlarla 3.2 milyar dolarlık ithalatı önlemiş olacağız. İkinci platformla beraber de bugünkü üretimi 4 katına çıkarmış olacağız."
GAZ TİCARET MERKEZİ OLMA YOLUNDAYIZ
İki tane daha FSRU düşündüklerini söyleyen Bayraktar, "Türkiye Avrupa için önemli bir tedarikçi olma yolunda gidiyor. Romanya'nın bizden yaklaşık 1 milyar metreküp yıllık bir gaz talebi geldi. Şimdi onu çalışıyoruz. Ve onu Bulgaristan üzerinden Romanya'ya ihraç edebiliriz. İşte Macaristan'la bunu konuşuyoruz. Bulgaristan'la zaten uzun dönemli bir anlaşmamız var. Dolayısıyla Türkiye yavaş yavaş bu anlamda bir gaz ticaret merkezine dönüyor. Yani kendi gazımız artıyor. Mevcut borulardan gelecek gaz kapasiteleri var. Dolayısıyla bunlarla beraber, Türkiye bir gaz ticaret merkezi olma yolunda gidiyor" dedi.
YEKA'LAR GELİYOR
Bayraktar, depolamada da, YEKA (Yenilenebilir Kaynak Alanı) benzeri bir yapının 2026'da hayata geçirilebileceğini söyledi, "Bunu düşünüyoruz, çalışıyoruz" dedi. Rüzgar ve güneş YEKA ihalelerinin süreceğini anlatan Bakan Bayraktar, "Her yıl 2.000 megavatlık yeni kapasite tahsisi ihalesi yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
OCAK'TA ZAM YOK
Bakan Bayraktar, Ocak'ta enerji fiyatlarıyla ilgili bir değişiklik planları olmadığını söyledi. Enerjide desteklerin devam edeceğini belirten Bayraktar, bu yıl 4 bin kilovatsaat elektrik tüketenlerin 2026'da destek grubundan çıkacağını söyledi. Benzer uygulamayı 2026'da gazda da planladıklarını, tüketim sınırının illere göre değişeceğini kaydeden Bayraktar, "Mümkün olduğu kadar bu kışı da yeni düzenlemeyi yapmadan geçirebilir miyiz ona bakıyoruz" diye konuştu.
NÜKLEERDE SİNOP VE TRAKYA'NIN ADINI KOYMAK İSTİYORUZ
Akkuyu'nun ilk reaktörünün 2026'da devreye girmesinin önemli bir konu olduğunu ifade eden Bayraktar, "İlk ünitesi için yoğun bir mesai bizi bekliyor. Küçük modüler reaktörle alakalı kanuni düzenlemeyi çalışıyoruz. 2026'da Meclis'e getirme hedefimiz var. Nükleer için en önemli gündem maddemiz Sinop ve Trakya'nın da artık adını koymak istiyoruz. En iyi teklif, teklif paketi neyse, onunla yürümeyi hedefliyoruz" dedi.
Ekonomi Müdürümüz Çığıl Ön Yener ile görüşen Bakan Bayraktar, "Eti Maden'i milli maden şirketi olarak konumlandırmak daha aktif hale getirmek istiyoruz" dedi.