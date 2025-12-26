Sabunla mesaj notayla şifre: 100 yıllık istihbarat klasiği yeniden gün yüzünde!

CASUSLUK VE MÜCADELE İKİ BAŞLIKTA ELE ALINIYOR

Apak, eserini "Casusluk" ve "Casuslukla Mücadele" olmak üzere iki ana bölümde kurguluyor. İlk bölümde 1920'ler dünyasında istihbarat faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü, istihbarat elemanlarında aranan nitelikler, güvenli haberleşme yöntemleri ve bilgi güvenliği gibi konular ele alınıyor. İkinci bölümde ise istihbarata karşı koyma faaliyetleri ayrıntılı biçimde incelenerek, toplumun hemen her kesimine sorumluluk yükleyen bir yaklaşım ortaya konuluyor.

Fransızca, İngilizce, Almanca ve Rusça bilen Rahmi Apak'ın çalışması, bu dillerde kaleme alınmış temel eserler ile farklı ülkelerin başarılı ve başarısız istihbarat operasyonlarına yapılan geniş atıflarla da öne çıkıyor. Özellikle 1905 Rus-Japon Savaşı'nda Japon istihbaratının oynadığı rol, eserde özel olarak vurgulanan örnekler arasında yer alıyor.

Yeniden yayımlanan eser, aradan geçen bir asra rağmen, istihbaratın barış ve savaş dönemlerinde devletler için taşıdığı kritik önemi ve toplumsal boyutlarını hatırlatırken şu ifadeler dikkat çekiyor:

"Bugün milletler ve hükûmetler kendi siyasi, coğrafi ve iktisadi rakiplerini zayıflatmak, alaşağı etmek ve mahvetmek için yalnızca harp zamanında savaşmayı veya çeşitli vasıtalarla çalışmayı yetersiz buluyor. Milletler sulh zamanında dahi birbirlerinin mezarlarını kazmaktan, birbirlerini mahvedecek tedbirlere gizlice başvurmaktan geri durmuyor. Sulh zamanında müstakbel düşmanları zayıflatmak, onların kuvvet kazanmalarına engel olmak için alınan tedbirlerden biridir. Bu düşmanların aleyhine harici siyasi blöfler hazırlamak, iktisaden onları müşkül vaziyete sokacak tedbirlere yeltenmek; bunların dışında bunun kadar zarar verici bir tedbir, düşmanların dâhili bazı sorun ve çatışmalarını ateşlemek, körüklemek veya hiç yoksa icat etmektir.

Bu dâhili müdahaleler de başlıca aşağıdaki maddelere dayanır:

1. Bir memleket dâhilinde mevcut azınlıkları mensup oldukları hükûmet aleyhine tahrik etmek,

2. Bazı devlet adamlarını birbirleri aleyhine tahrik etmek,

3. Bazı mıntıkalarda mevcut iktisadi sorunlardan istifade ederek bu mıntıkalar halkını hükûmetleri aleyhine tahrik etmek,

4. Siyasi düşünceler üzerine kurulmuş olan siyasi partiler arasındaki ihtilafları üst seviyeye çıkaracak ve kronik hâle sokacak şekilde bu ihtilafları beslemek,

5. Dinî ve hissî ihtilafları körüklemek,

6. Memleket dâhilindeki sosyal ve sınıfsal mücadeleyi körüklemek… ilh.

İşte memleketimiz dâhilinde müstakbel düşmanlarımız tarafından, yukarıda zikredilen sahalarda aleyhimize sarf edilecek mesai, tabii müstakbel düşman hükûmetlerin elçilikleri, gezici ve sabit casus teşkilatları… ilh. tarafından yapılacaktır. Dikkate alınmalıdır ki "Para ve propaganda, mahirane bir surette sarf ve idare edilecek olursa bir halkın ve bir toplumsal grubun kendi menfaatleri aleyhine ayaklanmasını doğurur." Bu fikir, hükûmetlerin kendi tebaalarının aklıselimini muhafaza edebilmeleri için bile ne kadar tedbirli ve uyanık bulunmaları gerektiğini bize öğretir. (s. 112-113)"

