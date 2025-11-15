350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinde önemli bir eşik olan 350 bininci konutun anahtar teslimini bugün Adıyaman'da gerçekleştirildi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile ilgili Özgür Özel'e tepki göstererek 'Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, her gün çark ediyor, geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene helal olsun" dedi.