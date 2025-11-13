PODCAST CANLI YAYIN

Marmara deprem son dakika | Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Silivri... Az önce deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

MARMARA'DA DEPREM

Parametre Bilgi
Büyüklük 3.4 (MW)
Yer Marmara Denizi – 25.99 km Silivri (İstanbul)
Tarih (TS) 13-11-2025 11:57:50
Enlem 40.8339
Boylam 28.25
Derinlik 14.2 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (Km) Tip Büyüklük Yer Deprem ID
2025-11-13 12:13:56 39.14611 28.17194 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 12:12:15 39.17 28.28556 7.03 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 12:08:50 39.24417 28.1575 5.32 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 12:08:20 39.21833 28.15806 10.2 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 11:57:50 40.83389 28.25 14.2 MW 3.4 Marmara Denizi – 25.99 km Silivri (İstanbul)
2025-11-13 11:54:16 39.24667 28.12194 9.55 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 11:49:12 39.15194 28.095 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 11:47:35 39.2525 28.11222 8.65 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 11:46:51 39.21583 28.16667 8.56 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 11:44:30 39.16889 28.32611 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 11:41:17 39.11861 28.32139 8.66 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 11:34:47 39.22778 28.15639 8.76 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 11:27:29 39.01972 27.96806 6.8 ML 1.1 Akhisar (Manisa)

