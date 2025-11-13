Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
MARMARA'DA DEPREM
|Parametre
|Bilgi
|Büyüklük
|3.4 (MW)
|Yer
|Marmara Denizi – 25.99 km Silivri (İstanbul)
|Tarih (TS)
|13-11-2025 11:57:50
|Enlem
|40.8339
|Boylam
|28.25
|Derinlik
|14.2 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem ID
|2025-11-13 12:13:56
|39.14611
|28.17194
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 12:12:15
|39.17
|28.28556
|7.03
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 12:08:50
|39.24417
|28.1575
|5.32
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 12:08:20
|39.21833
|28.15806
|10.2
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 11:57:50
|40.83389
|28.25
|14.2
|MW
|3.4
|Marmara Denizi – 25.99 km Silivri (İstanbul)
|2025-11-13 11:54:16
|39.24667
|28.12194
|9.55
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 11:49:12
|39.15194
|28.095
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 11:47:35
|39.2525
|28.11222
|8.65
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 11:46:51
|39.21583
|28.16667
|8.56
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 11:44:30
|39.16889
|28.32611
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 11:41:17
|39.11861
|28.32139
|8.66
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 11:34:47
|39.22778
|28.15639
|8.76
|ML
|3.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-13 11:27:29
|39.01972
|27.96806
|6.8
|ML
|1.1
|Akhisar (Manisa)