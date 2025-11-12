PODCAST CANLI YAYIN

Kıbrıs açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem! Akdeniz ve çevre illerde sarsıntılar hissedildi

Akdeniz’de sabah saatlerinde 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Sarsıntı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Antalya ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.31'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15,46 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Antalya ve Adana'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.

KIBRIS AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE SARSINTILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.59'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Saat 12.31'de 5,2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Yerin yaklaşık 15,46 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Kıbrıs'ta oldukça güçlü hissedildi.

Deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Antalya ve Adana'da da hissedildi. Bölge sakinleri, kısa süreli panik yaşarken birçok kişi sarsıntıyı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını, bölgede durumun takip edildiğini açıkladı. Uzmanlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

