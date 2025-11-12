AFAD verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.31'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 15,46 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Antalya ve Adana'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.