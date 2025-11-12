Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düşen Ramazan Yağız kök hücre bağışıyla hayat kurtarmış!

Şehit Yağız, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Teşekkür Belgesi'ni ve mutluluğunu, " Bundan yaklaşık 10 sene önce kök hücre (kemik iliği) bağışçısı olmak ister misiniz sorusuna evet dedim ve 10 yıl sonra geçtiğimiz Mart ayında kanser olan bir hasta ile uyumlu olduğum haberini aldım. Çeşitli testler sonrası Haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde nakil gerçekleşti ve 3 ayı aşkın bir sürenin sonunda bugün hastanın taburcu olduğu bilgisini aldım. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum. Rabb'im kimseyi çaresiz dertlerle imtihan etmesin inşallah" mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Şehit Ramazan Yağız 'ın akrabası olan ve aynı zamanda Engürek Köyü Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Recep Kocabaş ise " Ramazan çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Dernekle ilgili 'ağabey üzerimize düşen ne varsa ben yapmaya hazırım' derdi. Haberleri izlerken altyazıda uçak düştüğünü gördüğümüz anda haber almaya çalıştık. Tabi acı habere ulaştık. Yüreğimiz ciğerimiz yanıyor."

Köy muhtarı Adnan Çakmak (İHA)

"YİNE 11'İNCİ AYIN 11'İNDE"

"Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yine 11'inci ayın 11'inde Emre Sevinç kardeşimiz şehit oldu. Ramazan kardeşimizin şehadet haberi de aynı tarihte gelmesi bizleri derinden üzdü. Sabah kendi yaptığı paylaşımda Emre'nin sene devriyesinde fotoğrafını paylaşıyor. 4 saat sonra da şehadet haberini aldık. Çok acı bir durum bizler için. Vatanımızın başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Köylüler, iki kahramanın aynı gün, üç yıl arayla şehadet şerbetini içmesinin kaderin acı bir tesadüfü olduğunu söyledi.