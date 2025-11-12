Blok3'ten şehitlerimiz için taziye mesajı! Tüm konserlerini iptal etti

Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın, önümüzdeki üç gün boyunca yapılması planlanan tüm konserlerini iptal ettiğini açıkladı.
Blok3 sosyal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. 12 Kasım Zonguldak, 13 Kasım Kastamonu, 14 Kasım Sinop. Başımız sağ olsun.
