Blok3'ten şehitlerimiz için taziye mesajı! Tüm konserlerini iptal etti

Azerbaycan 'ın Gence kentinden Türkiye 'ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu.

Kaynak: Sosyal medya

Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın, önümüzdeki üç gün boyunca yapılması planlanan tüm konserlerini iptal ettiğini açıkladı.