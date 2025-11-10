Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı

CHP İstanbul İl Başkanlığına Çağrı Heyeti olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap'tan Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu

Takvim.com.tr, Tekin'in Aktaş hakkındaki suç duyurusu dilekçesine ulaştı.Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Bizler, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/09/2025 tarihli ve 2025/254 Esas

sayılı kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl GEÇİCİ KURUL üyeliği

görevine başlayan heyet olarak 40 yıla yakın süredir sürdürdüğümüz siyasi faaliyetlerimiz

kapsamında her zaman olduğumuz gibi Büyük Atatürk'ün emaneti partimize sahip çıkmak

için görev yapmaktayız. Göreve resmen başladığımız 8 Eylül 2025 tarihinden bu yana,

özellikle CHP İstanbul İl Başkanlığı düzeyindeki işlemleri denetleyen, kimi yargılamalara

konu olan hukuki ve siyasi sorunları derinlemesine incelemeye dair yaklaşımı, kurul üyeleri

olarak ortaya koymaktayız. Bu kapsamda Geçici Kurula, parti üyeleri tarafından yapılan çok

sayıda sözlü ve yazılı başvurular yayımlanan iddianameleri de dikkatle incelemekteyiz.

Bununla beraber aynı zamanda basın yayın organlarında çıkan haberleri de takip

etmekteyiz. Özellikle görevimiz gereği partimizin kurumsal kimliğini de korumakla yükümlü

olduğumuz için istisnasız şekilde CHP İstanbul İl Örgütüne dair gelişmeleri takip etmekte ve

sorunları çözmeye çalışmaktayız. Bu kapsamda, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şuan

organize suç örgütü lideri olarak yargılamaktan olan işbu şikayet şüphelisi Aziz İhsan

Aktaş'ın 18 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklamalarda "Belediyelerden alacağımız

ödemeler için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yardımcılarıyla görüşüyorduk.

Paramızı alamadığımızda Özgür Özel'in yardımcılarını arardım. Onlar devreye girerdi.

O sayede belediyelerden komisyon karşılığında ödemelerimiz yapılırdı" şeklinde

açıklamalarda bulunmuştur.

Keza şüpheli Aziz İhsan Aktaş yine 5 Kasım 22025 tarihinde "Benim numaram

Özgür Karabat'ta ve Burhanettin Bulut'ta var, isterseniz 24 saat, her gün sizlere canlı

konum atabilirim. Bu canlı konumla beni 24 saat izleyebilirsiniz. Mahkeme gününü

sabırsızlıkla bekliyorum, bakalım mahkeme günü geldiğinde ben mi yurt dışına

kaçacağım yoksa iddianamede adı geçen dokunulmazlık zırhına bürünen

milletvekilleriniz mi kaçacak." gibi temel iddialarını ispatlaması gereken açıklamalarda

bulunmuştur. Bu bağlamda şüpheli eğer bu açıklamaları eğer maddi gerçeğe, hakikate ve

yaşanmış olaylara dayanmıyorsa, ortada üç ayrı suça temas eden bir eylem var demektir.

Öncelikle, şüphelinin beyanları eğer gerçek değilse TCK m 125'e göre hakaret suçu

olacaktır. Görüldüğü üzere şüpheli açık açık isim vermektedir. Şüpheli verdiği isimlerle,

doğrudan ve tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde TCK m 126 uyarınca matufiyet şartını

gerçekleştirmiştir. Sözün kime karşı söylendiği, muhatabı, hangi gerçek kişiyi ve hangi tüzel

kişiyi hedef aldığı bellidir. Şüpheli özellikle CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

sıfatını da kullanarak, temsil ettiğimiz ve korumak istediğimiz siyasi partimizin İstanbul İl

Başkanlığının da üyesi olan bazı kişileri duraksamaya yer olmaksızın hedef almaktadır. Eğer

şüpheli tarafından anlatılanlar maddi gerçekle uyumlu değilse, şüpheli tarafından adı geçen

ve yeni müşteki olacak kişilerin doğrudan şeref ve itibar hakkına yönelik bir saldırı

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda şikayetimiz aynı zamanda CMK m 158 anlamında bir

ihbar niteliğindedir. Şüphelinin beyanları eğer maddi gerçeği yansıtmıyorsa, ifade

özgürlüğü kapsamına giremez. Bilindiği üzere temelde korunan hukukî değer; kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı ve diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır. Bir kişiye izafeten söylenen söz, gerçek dışı olgu isnadıyla yapıldığı takdirde yine şeref ve

haysiyet hakkı zedelenecektir.